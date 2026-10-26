चूरू में रफ्तार का कहर: सादुलपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी की मौत
चूरू के सादुलपुर में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार पति-पत्नी की मौत हो गई.
Published : October 26, 2026 at 3:09 PM IST
चूरू: सादुलपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसे अब चिंता का विषय बनने लगे हैं, जहां पिछले 72 घंटों में 9 लोग काल का ग्रास बन चुके हैं. सादुलपुर-सिद्धमुख सड़क मार्ग पर सिद्धमुख रोड पुलिया के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी उपचार के दौरान चूरू के अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने मृत पति-पत्नी का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिए हैं.
काम से लौट रहे थे पति-पत्नी: थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि थाने में दी गई रिपोर्ट के अनुसार, रामनिवास पुत्र लीलाराम रैगर ने बताया कि उनके ताऊ का लड़का अशोक कुमार पुत्र ओंकारमल और उनकी पत्नी पूजा शाम करीब 6 बजे ईंट भट्ठे पर काम करके अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर लौट रहे थे. अशोक कुमार अपनी मोटरसाइकिल को सही दिशा में चलाकर सादुलपुर आ रहे थे. जैसे ही वे सिद्धमुख रोड पुलिया के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तो ट्रक-ट्रेलर संख्या RJ 23 GD 4870 के चालक ने अपने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए अशोक कुमार और उनकी पत्नी पूजा को टक्कर मार दी, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आईं.
इलाज के दौरान पत्नी की मौत: सूचना मिलने पर रामनिवास मौके पर पहुंचे और अपने भाई-भाभी को सादुलपुर के श्रीनाथ जी हॉस्पिटल लेकर आए. वहां डॉक्टरों ने अशोक कुमार को मृत घोषित कर दिया, जबकि भाभी पूजा की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें चूरू रेफर कर दिया गया. जहां उपचार के दौरान पूजा की भी मौत हो गई. राजगढ़ थाना पुलिस ने रामनिवास की रिपोर्ट पर ट्रक-ट्रेलर चालक के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. इस मामले की जांच सहायक सब-इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को सौंपी गई है.
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