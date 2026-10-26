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चूरू में रफ्तार का कहर: सादुलपुर में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, पति-पत्नी की मौत

मोर्चरी के बाहर मौजूद परिजन ( ETV Bharat Churu )

चूरू: सादुलपुर में लगातार हो रहे सड़क हादसे अब चिंता का विषय बनने लगे हैं, जहां पिछले 72 घंटों में 9 लोग काल का ग्रास बन चुके हैं. सादुलपुर-सिद्धमुख सड़क मार्ग पर सिद्धमुख रोड पुलिया के पास स्थित पेट्रोल पंप के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार अशोक कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसकी उपचार के दौरान चूरू के अस्पताल में मौत हो गई. पुलिस ने मृत पति-पत्नी का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिए हैं.