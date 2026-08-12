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चूरू: अंतरजातीय प्रेम विवाह के बाद जान के दुश्मन बने अपने, SP से लगाई सुरक्षा की गुहार

चूरू के सादुलपुर में प्रेम विवाह करने वाले प्रेमी जोड़े को अब अपनों से ही जान का खतरा सता रहा है.

प्रेमी जोड़े ने लगाई सुरक्षा की गुहार
प्रेमी जोड़े ने लगाई सुरक्षा की गुहार (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2026 at 3:16 PM IST

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चूरू: जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह करना एक प्रेमी युगल के लिए आफत बन गया है. इस प्रेमी युगल के अपने ही अब इनकी जान के दुश्मन बन गए हैं. अपनों से ही अपनी जान को खतरा बताते हुए यह प्रेमी जोड़ा अब पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है. सादुलपुर निवासी जयपाल ने बताया वह ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है करीब तीन वर्ष पहले उसकी और खुशबू की सादुलपुर मे जान पहचान हुई थी, जिसके बाद दोनों में प्रेम हो गया. सुरक्षा की मांग को लेकर यह प्रेमी युगल चूरू के एसपी दफ्तर पहुंचा और पुलिस अधीक्षक से सुरक्षा की गुहार लगाई.

चार दिन पहले निकले थे घर से: एसपी दफ्तर पहुंचे प्रेमी युगल ने बताया कि वे सादुलपुर से चार दिन पहले गुपचुप तरीके से निकले थे और उन्होंने जोधपुर कोर्ट में जाकर कानूनी तौर पर शादी रचा ली. वहीं, चूरू एसपी दफ़्तर पहुंचे राजगढ़ थाने के एएसआई (ASI) विक्रम सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि खुशबू मूल रूप से हनुमानगढ़ के भादरा की निवासी है, जो सादुलपुर में अपने ननिहाल में रह रही थी. चार दिन पूर्व खुशबू बिना बताए घर से निकल गयी थी, जिस पर परिजनों ने उसकी गुमशुदगी सादुलपुर पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी. अब, जब खुशबू ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह रचा लिया है, तो सादुलपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसके पर्चा बयान की कानूनी कारवाई पूरी की है.

प्रेमी जोड़े को अब अपनों से ही जान का खतरा (ETV Bharat Churu)

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परिजनों ने नहीं स्वीकारा रिश्ता तो भागे: खुशबू और जयपाल ने बताया कि परिजनों ने जब उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने घर से भागकर विवाह रचाने का फैसला किया. दोनों के रिश्ते में ना सिर्फ जाति एक बड़ी बाधा बन रही थी, बल्कि उम्र का भी दोनों के बीच एक बड़ा फासला है. खुशबू जहां महज 21 वर्ष की है, तो वहीं जयपाल उम्र में खुशबू से 12 साल बड़ा है. जयपाल की उम्र 33 वर्ष है. खुशबू के परिजन इस रिश्ते से बेहद नाखुश हैं, इसलिए दोनों को अब अपनी सुरक्षा का डर सता रहा है और वे पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं.

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