चूरू में दर्दनाक हादसा: बोलेरो और डंपर की टक्कर के बाद जिंदा जले तीन लोग, बारात जाते वक्त मातम में बदली खुशियां
सादुलपुर में बोलेरो और डंपर की भीषण भिड़ंत के बाद लगी आग में तीन लोग जिंदा जल गए, जबकि पांच घायल अस्पताल में भर्ती हैं.
Published : April 24, 2026 at 7:32 AM IST
चूरू: जिले के सादुलपुर इलाके में गुरुवार देर रात गांव थिरपाली छोटी और थिरपाली बड़ी के बीच एक भीषण सड़क हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई. हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के तुरंत बाद बोलेरो जीप और डंपर, दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया.
आमने-सामने की टक्कर: हमीरवास थानाधिकारी राय सिंह सुथार ने बताया कि बोलेरो और डंपर के बीच हुई इस सीधी भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियां आग का गोला बन गईं. मौके पर मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों ने जब आग की लपटें उठती देखीं, तो इलाके में चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही हमीरवास थाना पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रिछपाल सिंह और आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. दमकल विभाग को भी तुरंत सूचित किया गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया गया.
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बारात की खुशियां मातम में बदलीं : प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बोलेरो गाड़ी चूरू नंबर की है और इसमें सवार लोग सिधमुख क्षेत्र के रहने वाले थे. ये सभी लोग पिलानी में एक बारात में शामिल होने जा रहे थे, तभी रास्ते में यह काल बनकर आए डंपर ने उनकी खुशियों को मातम में बदल दिया. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिनकी शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं, पांच अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं, जिन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मृतकों की पहचान होने के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल पुलिस डंपर चालक की तलाश और घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है.