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चूरू में दर्दनाक हादसा: बोलेरो और डंपर की टक्कर के बाद जिंदा जले तीन लोग, बारात जाते वक्त मातम में बदली खुशियां

बोलेरो डंपर भिड़ंत, जिंदा जले तीन लोग ( फोटो ईटीवी भारत चूरू )