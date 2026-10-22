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चूरू में राजेंद्र राठौड़ के बेटे-बहू ने भरा पर्चा, बूंदी में प्रभुलाल सैनी के बेटे ने ठोकी ताल

नामांकन दाखिल करने के लिए समर्थकों के साथ पहुंचे उम्मीदवार ( ETV Bharat Deeg )

बूंदी/चूरू/डीग: राजस्थान में पंचायत राज चुनावों को लेकर नामांकन के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है. बूंदी में किसान नेता नरेश मीणा की एंट्री से सियासी समीकरण बदले हैं. उनके तीसरे मोर्चे ने तालेड़ा पंचायत समिति चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है. प्रत्याशी बसपा के 'हाथी' निशान पर लड़ेंगे, कमान भगत सिंह सेना संभालेगी. चूरू में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में 39 पंचायतों के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया. यहां चर्चा राठौड़ परिवार की है, उनके बेटे पराक्रम राठौड़ और पुत्रवधू कनिका राठौड़ जिला परिषद चुनाव में उतरे हैं. नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. वहीं, डीग जिले में वार्ड 19 से सविता पत्नी सतवीर कसाना ने नामांकन दाखिल कर जनसंपर्क शुरू कर दिया है.