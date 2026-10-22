चूरू में राजेंद्र राठौड़ के बेटे-बहू ने भरा पर्चा, बूंदी में प्रभुलाल सैनी के बेटे ने ठोकी ताल
किसान नेता गिर्राज गौतम ने कहा- किसान और युवा राजनीति में बदलाव चाहता है. प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष ने वार्ड-20 से ठोकी ताल...
Published : October 22, 2026 at 9:05 PM IST
बूंदी/चूरू/डीग: राजस्थान में पंचायत राज चुनावों को लेकर नामांकन के साथ ही सियासी पारा चढ़ गया है. बूंदी में किसान नेता नरेश मीणा की एंट्री से सियासी समीकरण बदले हैं. उनके तीसरे मोर्चे ने तालेड़ा पंचायत समिति चुनाव के लिए पहली सूची जारी की है. प्रत्याशी बसपा के 'हाथी' निशान पर लड़ेंगे, कमान भगत सिंह सेना संभालेगी. चूरू में भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में 39 पंचायतों के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन किया. यहां चर्चा राठौड़ परिवार की है, उनके बेटे पराक्रम राठौड़ और पुत्रवधू कनिका राठौड़ जिला परिषद चुनाव में उतरे हैं. नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. वहीं, डीग जिले में वार्ड 19 से सविता पत्नी सतवीर कसाना ने नामांकन दाखिल कर जनसंपर्क शुरू कर दिया है.
सड़क से सत्ता तक की तैयारी: बूंदी में युवा किसान नेता गिर्राज गौतम ने कहा कि क्षेत्र का किसान और युवा राजनीति में बदलाव चाहता है. गांव, गरीब और किसान परिवारों के बेटों को राजनीति में आगे आने का अवसर मिलना चाहिए. जो लोग किसानों और युवाओं की समस्याओं को लेकर सड़कों पर संघर्ष करते हैं, उन्हें चुनाव में जनता का समर्थन मिलना चाहिए. गौतम ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के किसान अनेक समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उनकी आवाज प्रभावी ढंग से नहीं उठा रहे हैं. ऐसे में तीसरे मोर्चे ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है.
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तालेड़ा से शुरुआत, अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है : भगत सिंह सेना के घासीलाल टाइगर ने बताया- तीसरे मोर्चे के सभी प्रत्याशी बसपा के हाथी चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ेंगे. तालेड़ा में उन्हीं वार्डों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां संगठन अपनी स्थिति मजबूत मानता है. इसके साथ ही बूंदी, केशवरायपाटन, खटकड़, लाखेरी, हिंडोली और नैनवां क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ने की तैयारी है. जिला परिषद में भी मजबूत उम्मीदवार उतारने की योजना बनाई जा रही है.
पहली सूची में आठ प्रत्याशियों के नाम:
|वार्ड नंबर
|प्रत्याशी का नाम
|वार्ड 1
|धर्मराज गुर्जर
|वार्ड 13
|उछब मीणा
|वार्ड 17
|आरती मेघवाल
|वार्ड 20
|संजू मीणा
|वार्ड 21
|नरेंद्र मेहरा
|वार्ड 22
|अजय धाकड़
|वार्ड 23
|धनराज गुर्जर
|वार्ड 24
|संजया बाई
आठ प्रत्याशियों ने भरे आवेदन, सूची जिला प्रभारी को भेजी: किसान नेता दुर्गा लाल गुर्जर ने कहा कि तालेड़ा पंचायत समिति की पहली सूची में आठ प्रत्याशियों ने आवेदन जमा किए हैं. शेष प्रत्याशियों की सूची अगले दिन जारी की जाएगी. प्रत्याशियों की सूची जिला प्रभारी सागर नागर, अबरार मलारना और प्रहलाद खटाना को भेजी गई है. आवेदन जमा कराने के दौरान बूंदी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी, बलराम यादव, अमित मीणा, विकास मीणा, देव गौतम, आजाद सुमन और प्रेम शंकर सुमन सहित अन्य लोग मौजूद रहे.
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चूरू में 39 पंचायतों के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने भरे नामांकन: चूरू में भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ के नेतृत्व में जिले की 39 पंचायतों के लिए भाजपा प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया. इस दौरान राजनीतिक गलियारों में खास चर्चा राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ और पुत्रवधू कनिका राठौड़ की रही, जो जिला परिषद के अलग-अलग वार्डों से चुनावी मैदान में उतरे हैं. नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पार्टी के नेता मौजूद रहे.
पराक्रम और कनिका राठौड़ मैदान में: नामांकन में राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम राठौड़ वार्ड नंबर 49 से, जबकि उनकी पुत्रवधू कनिका राठौड़ वार्ड नंबर 23 से चुनावी मैदान में हैं. दोनों के चुनाव लड़ने से यह मुकाबला राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मौके पर चूरू विधायक हरलाल सहारण, चूरू सभापति विनय गोयल सहित कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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डीग में वार्ड 19 से सविता कसाना ने किया नामांकन: डीग में पंचायत राज चुनाव को लेकर गुरुवार को जिला परिषद के वार्ड नंबर 19 से सविता पत्नी सतवीर कसाना ने अपना नामांकन दाखिल किया. सविता कसाना अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचीं. उन्होंने जिला कलेक्टर मयंक मनीष एवं संबंधित निर्वाचन अधिकारी तथा उपखंड अधिकारी अमित कुमार मीणा के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया. नामांकन के दौरान उनके साथ समर्थकों और क्षेत्र के लोगों की मौजूदगी रही.
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पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी के बेटे मनीष ने वार्ड-20 से ठोकी ताल : पंचायतीराज चुनाव 2026 में नामांकन के साथ ही बूंदी की सियासत में हलचल तेज हो गई है. जिला परिषद चुनाव के तीसरे दिन कलेक्ट्रेट में प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ के बीच राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगड़ने का दौर दिखाई दिया. चुनावी सरगर्मी के बीच पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी के पुत्र मनीष कुमार सैनी ने जिला परिषद के वार्ड नंबर 20 से नामांकन दाखिल कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी.
उनके नामांकन के साथ ही इस वार्ड का मुकाबला राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण हो गया है. पूर्व मंत्री के परिवार से जुड़े इस चुनावी कदम को जिले के सियासी घटनाक्रम के लिहाज से भी देखा जा रहा है. इसी वार्ड से पूर्व मंत्री अशोक चांदना के करीबी पूर्व सरपंच मनमोहन धाभाई ने भी गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया. मनमोहन के नामांकन के दौरान निवर्तमान जिला प्रमुख चंद्रवती कंवर, कांग्रेस जिला अध्यक्ष महावीर मीणा, चांदना के निजी सहायक प्रहलाद यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे.