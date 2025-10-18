ETV Bharat / state

धनतेरस पर चूरू पुलिस का तोहफा, चोरी और गुम हुए 122 मोबाइल मालिकों को लौटाए

चोरी और गुम हुए 122 मोबाइल लौटाए ( ETV Bharat churu )

चूरू: जिले में शनिवार को पुलिस ने आमजन के गुम और चोरी हुए 122 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए. यह कार्यक्रम एसपी कार्यालय में आयोजित किया गया जहां लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी. धनतेरस पर मिला तोहफा: एसपी जय यादव ने बताया कि बरामद किए गए इन मोबाइल की बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपए है. उन्होंने कहा कि धनतेरस पर इससे बड़ी खुशी किसी पीड़ित के लिए और क्या होगी जब उसकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया मोबाइल चोरी या गुम होने के बाद वापस मिल जाए. एसपी यादव ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मोबाइल गुम और चोरी की रिपोर्टों पर जिला स्तर पर गठित साइबर सेल टीम ने तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए और अंतरराज्यीय तथा पड़ोसी जिलों की पुलिस से समन्वय कर सभी 122 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.