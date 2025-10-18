ETV Bharat / state

धनतेरस पर चूरू पुलिस का तोहफा, चोरी और गुम हुए 122 मोबाइल मालिकों को लौटाए

पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 122 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए. एसपी ने मालिकों को फोन लौटाए और खुशी जताई.

चोरी और गुम हुए 122 मोबाइल लौटाए
चोरी और गुम हुए 122 मोबाइल लौटाए (ETV Bharat churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: जिले में शनिवार को पुलिस ने आमजन के गुम और चोरी हुए 122 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए. यह कार्यक्रम एसपी कार्यालय में आयोजित किया गया जहां लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी.

धनतेरस पर मिला तोहफा: एसपी जय यादव ने बताया कि बरामद किए गए इन मोबाइल की बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपए है. उन्होंने कहा कि धनतेरस पर इससे बड़ी खुशी किसी पीड़ित के लिए और क्या होगी जब उसकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया मोबाइल चोरी या गुम होने के बाद वापस मिल जाए. एसपी यादव ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मोबाइल गुम और चोरी की रिपोर्टों पर जिला स्तर पर गठित साइबर सेल टीम ने तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए और अंतरराज्यीय तथा पड़ोसी जिलों की पुलिस से समन्वय कर सभी 122 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

इसे भी पढ़ें- 25 लाख रुपए कीमत के 101 मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को लौटाए

मिडिल क्लास परिवारों को मिली राहत: एसपी यादव ने कहा कि अधिकांश बरामद मोबाइल फोन ऐसे मिडिल क्लास परिवारों के हैं जिनके लिए 15 से 30 हजार रुपए की रकम बहुत मायने रखती है. मोबाइल चोरी या गुम होने पर नया फोन खरीदना उनके लिए दोहरी मार जैसा होता है. ऐसे में चूरू पुलिस की साइबर सेल टीम ने तत्परता दिखाते हुए इन परिवारों को राहत प्रदान की है. मालिकों को जब उनके मोबाइल लौटाए गए तो कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए. पुलिस की इस पहल ने जनता का भरोसा और मजबूत किया है. चूरू एसपी जय यादव ने कहा कि पुलिस का प्रयास हमेशा जनता की तकलीफ को कम करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

TAGGED:

CYBER CELL
चूरू पुलिस
मोबाइल बरामद
DHANTERAS 2025
LOST MOBILE RETURN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.