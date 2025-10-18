धनतेरस पर चूरू पुलिस का तोहफा, चोरी और गुम हुए 122 मोबाइल मालिकों को लौटाए
पुलिस ने साइबर सेल की मदद से 122 गुम और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए. एसपी ने मालिकों को फोन लौटाए और खुशी जताई.
Published : October 18, 2025 at 3:07 PM IST
चूरू: जिले में शनिवार को पुलिस ने आमजन के गुम और चोरी हुए 122 मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए. यह कार्यक्रम एसपी कार्यालय में आयोजित किया गया जहां लोगों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी.
धनतेरस पर मिला तोहफा: एसपी जय यादव ने बताया कि बरामद किए गए इन मोबाइल की बाजार कीमत करीब 35 लाख रुपए है. उन्होंने कहा कि धनतेरस पर इससे बड़ी खुशी किसी पीड़ित के लिए और क्या होगी जब उसकी मेहनत की कमाई से खरीदा गया मोबाइल चोरी या गुम होने के बाद वापस मिल जाए. एसपी यादव ने बताया कि जिले के विभिन्न थानों में दर्ज मोबाइल गुम और चोरी की रिपोर्टों पर जिला स्तर पर गठित साइबर सेल टीम ने तकनीकी साधनों का उपयोग करते हुए और अंतरराज्यीय तथा पड़ोसी जिलों की पुलिस से समन्वय कर सभी 122 मोबाइल फोन बरामद किए हैं.
मिडिल क्लास परिवारों को मिली राहत: एसपी यादव ने कहा कि अधिकांश बरामद मोबाइल फोन ऐसे मिडिल क्लास परिवारों के हैं जिनके लिए 15 से 30 हजार रुपए की रकम बहुत मायने रखती है. मोबाइल चोरी या गुम होने पर नया फोन खरीदना उनके लिए दोहरी मार जैसा होता है. ऐसे में चूरू पुलिस की साइबर सेल टीम ने तत्परता दिखाते हुए इन परिवारों को राहत प्रदान की है. मालिकों को जब उनके मोबाइल लौटाए गए तो कई लोगों की आंखों में खुशी के आंसू नजर आए. पुलिस की इस पहल ने जनता का भरोसा और मजबूत किया है. चूरू एसपी जय यादव ने कहा कि पुलिस का प्रयास हमेशा जनता की तकलीफ को कम करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है.