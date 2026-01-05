ETV Bharat / state

पुलिस ने 3 शातिर पकड़े, 9 बाइक बरामद, खेत में छिपाते थे मोटरसाइकिल

चूरूः जिले की सरदारशहर पुलिस ने बाइक चोरी के मामले का खुलासा करते हुए तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 9 चोरी की बाइक बरामद की है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि 1 जनवरी को करणसर निवासी भंवरलाल जाट ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट में बताया कि 31 दिसंबर 2025 की रात पांच भाई चौक, सरदारशहर स्थित उनके घर के पास से उनकी बाइक अज्ञात चोर चोरी कर ले गए. इस पर सरदारशहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष टीमें गठित की. टीमों ने सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 9 बाइक बरामदः पुलिस के अनुसार इस मामले में सुनिल सिंह उर्फ सोनू सिंह, सुमित सोनी व रवि सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 9 चोरी की बाइक बरामद की गई है. पुलिस आरोपियों से वाहन चोरी की अन्य वारदातों, नेटवर्क में शामिल साथियों और संभावित ठिकानों को लेकर पूछताछ कर रही है.