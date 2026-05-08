चूरू: डेढ़ करोड़ फिरौती वाले अपहरण कांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बुर्खा पहनकर की गई कार्रवाई

चूरू: डेढ़ करोड़ फिरौती वाले अपहरण कांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने बुर्खा पहनकर की गई कार्रवाई
चूरू पुलिस ने डेढ़ करोड़ की फिरौती मांगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया. पीड़ित को सकुशल छुड़ाया.
Published : May 8, 2026 at 8:27 PM IST
चूरू: जिले की रतननगर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हरियाणा के हिसार से अपहरण कांड के मुख्य आरोपी और 5 हजार रुपये इनामी अपराधी धर्मेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया है. 17 अप्रैल को अपनी दुकान से घर लौट रहे रतननगर निवासी रुक्मानंद सैनी का अज्ञात कार सवारों ने अपहरण कर लिया था. अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से एक करोड़ 50 लाख रुपये की फिरौती की मांग की और धमकी दी कि अनहोनी की जिम्मेदारी खुद पर होगी. पीड़ित परिवार ने तुरंत रतननगर थाने में पहुंचकर पुलिस से मदद मांगी.
बुर्खा पहनकर कार्रवाई की: रतननगर थानाधिकारी रामनिवास ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चूरू के एसपी निश्चय प्रसाद एम ने रतननगर, सदर और कोतवाली थानों की अलग-अलग टीमों का गठन किया. पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर भेष बदलकर (बुर्खा पहनकर) कार्रवाई की और अपहरणकर्ताओं के चंगुल से रुक्मानंद सैनी को सकुशल छुड़ाया. इस दौरान मनोज व्यास और आशीष पांचाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था.
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तीन राज्यों में थी तलाश: थानाधिकारी ने बताया कि मुख्य आरोपी धर्मेंद्र जाट लंबे समय तक फरार था, जिसके बाद चूरू एसपी ने उसके सिर पर 5 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया था. रतननगर पुलिस को मुखबिर की सूचना पर हरियाणा में उसकी लोकेशन मिली. पुलिस टीम ने तुरंत हरियाणा पहुंचकर धर्मेंद्र जाट को गिरफ्तार कर चूरू लाया. गिरफ्तार आरोपी तीन राज्यों राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में सक्रिय था. उसके खिलाफ शराब तस्करी, लूट, हत्या, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं.