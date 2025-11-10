ETV Bharat / state

नवजात बेटे की हत्या का मामला, अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही आरोपी मां गिरफ्तार

नवजात बेटे की गला दबाकर हत्या करने वाली मां को पुलिस ने अस्पताल से डिस्चार्ज गिरफ्तार कर लिया है.

murder case of newborn son
पुलिस गिरफ्त में आरोपी महिला (ETV Bharat Churu)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 10, 2025 at 3:24 PM IST

चूरू: मातृ एवं शिशु अस्पताल में अपने नवजात बेटे की गला घोंटकर हत्या के मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोपी मां गुड्डी देवी (40) को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया. महिला ने जन्म के महज दो घंटे बाद ही अपने नवजात बेटे की हत्या कर दी थी.

शहर कोतवाली थानाधिकारी सुखराम चोटिया ने बताया कि अजीतसर निवासी मैना देवी ने 7 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मैना ने बताया कि उसकी छोटी बहन गुड्डी देवी की शादी उसके देवर ताराचंद से 24 साल पहले हुई थी. ताराचंद दस साल से पैरालिसिस के कारण बिस्तर पर है और तीन साल पहले वह मानसिक रूप से भी बीमार हो गया. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिससे गुड्डी लगातार मानसिक तनाव में रहती थी. उसके पहले से चार बच्चे हैं. इसी के चलते उसने अपने नवजात बेटे री हत्य कर दी.

थानाधिकारी सुखराम चोटिया (ETV Bharat Churu)

प्रसव के बाद कर दी थी हत्या: मैना देवी ने शिकायत में बताया था कि 6 नवंबर की रात करीब 11 बजे गुड्डी को प्रसव पीड़ा हुई. परिजन उसे चूरू के मातृ एवं शिशु अस्पताल ले आए. रात में ही नॉर्मल डिलीवरी से बेटा पैदा हुआ. प्रसव के बाद गुड्डी रोने लगी और कहने लगी, “पहले से चार बच्चे हैं, पति बीमार है, अब इस नए बच्चे का पेट कौन पालेगा?” रात में सभी सो गए. सुबह जब मैना गुड्डी के पास पहुंची तो नवजात कोई हलचल नहीं कर रहा था. गले पर गहरे निशान थे. डॉक्टरों ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस पूछताछ में गुड्डी ने कबूल किया कि बच्चे के रोने की आवाज किसी को न सुनाई दे, इसलिए पहले उसका मुंह दबाया और फिर गला घोंट दिया. उसने रात करीब 2 से 4 बजे के बीच यह वारदात की. पुलिस ने गुड्डी देवी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया. सोमवार को उसका मेडिकल करवाने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा. थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला अभी तक अस्पताल में भर्ती थी, डिस्चार्ज होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

