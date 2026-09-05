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चूरू में हैवानियत: दूसरी कक्षा की 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी ने लालच देकर की दरिंदगी

चूरू: जिले के सदर थाना इलाके से एक शर्मशार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस वारदात के बाद पीड़िता के नाना की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

लालच देकर बुलाया अपने पास: महिला थाना अधिकारी कुसुम लता ने बताया कि पीड़िता के नाना ने थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी 8 वर्षीय दोहिती शुरू से ही उनके पास रहती है. वह कक्षा दूसरी की छात्रा है. मासूम अपने नाना के पैतृक घर से पीछे की गली में बन रहे निर्माणाधीन मकान की तरफ जा रही थी, तभी गली के अंदर मोटर साईकिल सवार एक व्यक्ति ने उसे अपने पास बुलाया और 500 रुपए का लालच देकर उसके साथ गंदी हरकतें की. मासूम के विरोध करने पर भी आरोपी ने उसके साथ हैवानियत की. रिपोर्ट में नाना ने बताया कि बालिका रोते हुए अपने उनके पास पहुंची और पूरी आप बीती बताई. इसके बाद नाना पीड़िता को लेकर महिला थाना पहुंचे.