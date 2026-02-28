ETV Bharat / state

चूरू सांसद राहुल कस्वां बोले,' राजस्थान सीएम भजनलाल का 'इंजन' बंद, अब पीएम मोदी से ही उम्मीद'

बीकानेर: चूरू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सांसद राहुल कस्वां शनिवार को बीकानेर के दौरे पर रहे. कांग्रेस की ओर से आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए राहुल ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर निशाना साधा. पीएम मोदी के अजमेर दौरे को लेकर राहुल ने कहा कि राजस्थान में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर को लेकर प्रधानमंत्री आज बड़ी घोषणा करें. ताकि इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने डबल इंजन की सरकार बनाने की बात कही और लोगों ने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनाई. लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंजन बंद है. ऐसे में अब प्रधानमंत्री से उम्मीद की जा सकती है.

'बीजेपी एक्सपोज हो गई': दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को कोर्ट से बरी करने के मामले को लेकर टिप्पणी करते हुए राहुल ने कहा कि पहले इस मामले को लेकर केवल सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा थी. अब जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है, उससे साफ हो गया है और बीजेपी एक्सपोज हो गई है. देश की संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा और केंद्र सरकार के दबाव में काम करने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अब तो यह चीज सामने आ गई है और यह भाजपा के और केंद्र सरकार के लिए अच्छी संकेत नहीं हैं.