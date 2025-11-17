सांसद राहुल निकाल रहे किसान एकता ट्रैक्टर मार्च, प्रशासन ने चूरू से पहले रुकवाया
इससे पहले ट्रैक्टर मार्च शुरू होने पर सादुलपुर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.
Published : November 17, 2025 at 2:13 PM IST
चूरू: फसल बीमा क्लेम सहित किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर सांसद राहुल कस्वां के नेतृत्व में सोमवार को 'किसान एकता ट्रैक्टर मार्च' निकाला गया. यह मार्च सादुलपुर से जयपुर के लिए सोमवार को सुबह रवाना हुआ, लेकिन प्रशासन ने चूरू जिला मुख्यालय से पहले ही रुकवा दिया. दोपहर तक मार्च रुका हुआ था और अधिकारी समझाइश में लगे रहे. इससे पहले ट्रैक्टर मार्च शुरू होने पर सादुलपुर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया. STF, RAC, हनुमानगढ़, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों से पुलिस बल बुलाया गया. जिले में कई स्थानों पर भी पुलिस बल तैनात रहा.
चूरू संसदीय क्षेत्र के विधायक, पूर्व विधायक और इंडिया गठबंधन के नेता ट्रैक्टर यात्रा में शामिल हुए. बड़ी संख्या में किसान अपने-अपने ट्रैक्टरों के साथ इस यात्रा में शामिल हुए. इस मौके पर सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि किसान आज हर स्तर पर परेशान हैं. उन्होंने खरीफ 2021 के 500 करोड़ के बीमा क्लेम को निरस्त किए जाने को किसानों के साथ बड़ा अन्याय बताया.
उन्होंने कहा कि फसल बीमा क्लेम अभी तक बकाया पड़े हैं, जबकि किसान खाद-बीज, यूरिया और MSP पर फसल बेचने के लिए घंटों कतारों में खड़ा है. कस्वां ने कहा कि किसानों का यह ट्रैक्टर मार्च सरकार को किसानों की पीड़ा से अवगत कराने का माध्यम है.
हाईवे पर तैनात पुलिस बल: ट्रैक्टर मार्च रोकने के लिए जिला प्रशासन देर रात से ही लगा रहा. कलेक्टर अभिषेक सुराणा और एसपी खुद हाइवे पर स्थिति पर नजर बनाए रहे. जगह-जगह नाकाबंदी की गई. फिलहाल दोपहर तक ट्रैक्टर मार्च चूरू जिला मुख्यालय से तीस किलोमीटर पहले ही रुका हुआ था.