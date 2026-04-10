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फर्जी मार्कशीट मामला: चूरू विधायक हरलाल को राहत, एसीजेएम कोर्ट ने किया आरोपों से बरी

फैसले पर प्रतिक्रिया देते विधायक सहारण ( ETV Bharat Churu )