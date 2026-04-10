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फर्जी मार्कशीट मामला: चूरू विधायक हरलाल को राहत, एसीजेएम कोर्ट ने किया आरोपों से बरी

सात साल पुराना मामला. पूर्व सरपंच ने सहारण के खिलाफ 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ने की शिकायत की थी.

MLA Saharan reacting to the verdict
फैसले पर प्रतिक्रिया देते विधायक सहारण (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 9:01 PM IST

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चूरू: विधायक हरलाल सहारण को फर्जी मार्कशीट मामले में शुक्रवार को सरदारशहर की एसीजेएम कोर्ट से राहत मिल गई. एसीजेएम कोर्ट ने करीब सात साल पुराने मामले में विधायक सहारण को 10वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र को सही माना और फर्जीवाड़े के आरोपों से बरी कर दिया. जिले की ढाढर पंचायत के पूर्व सरपंच चिमनाराम कालेर ने 25 जनवरी 2019 को चूरू के कोतवाली थाने में तत्कालीन जिला प्रमुख हरलाल सहारण के खिलाफ 10वीं की फर्जी मार्कशीट लगाकर चुनाव लड़ने की शिकायत दी थी. सहारण ने 2015 में चूरू जिला परिषद के वार्ड 16 से सदस्य का चुनाव लड़ा था. मई 2019 में जयपुर पुलिस ने सहारण को गिरफ्तार किया था. उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी.

एसीजेएम कोर्ट के फैसले के बाद चूरू विधायक हरलाल सहारण बोले, न्याय की जीत हुई. हमें कोर्ट पर विश्वास था. राजनीतिक द्वेषता के कारण मुझे झूठा फंसाया गया था. हाईकोर्ट ने पहले भी मुझे राहत दी है. आज कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया. मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे साथ न्याय होगा. विधायक सहारण के वकील सुरेंद्र सिंह बोले, जब हरलाल जिला प्रमुख थे, तब 10वीं की फर्जी टीसी के झूठे मामले में फंसाकर मुकदमा किया गया था. मामला झूठा था, यह आज के फैसले से साबित हो गया.

हरलाल सहारण, विधायक चूरू, सुरेंद्र सिंह, एडवोकेट (ETV Bharat Churu)

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परिवादी बोला-आगे अपील करेंगे: इस बीच, परिवादी चिमनाराम के वकील सुरेंद्र जाखड़ ने कहा कि वर्ष 2015 में वार्ड 16 से हरलाल ने जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था. नामांकन के दौरान हरलाल ने 10वीं की फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाए थे. उत्तराखंड बोर्ड सचिव से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इस रोल नंबर पर हमारी ओर से अंक तालिका जारी नहीं की गई है. जिस स्कूल से 10वीं पास होना बताया है, वह 2010 में रजिस्टर्ड ही नहीं थी. आज के ताजा फैसले को अब एडीजे कोर्ट में चुनौती दी जाएगी.

परिवादी लड़ चुके सामने चुनाव: वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में हरलाल चूरू से पहली बार विधायक बने. वे वर्ष 2015 में चूरू के जिला प्रमुख बने थे. इससे पहले वर्ष 2005 में चूरू पंचायत समिति के वार्ड 10 से हरलाल ने सदस्य का चुनाव लड़ा था. तब उनके सामने परिवादी कांग्रेस की ओर से चिमनाराम कालेर प्रत्याशी थे. यह चुनाव जीतकर हरलाल चूरू पंचायत समिति के प्रधान बने थे.

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RELIEF FOR CHURU MLA HARLAL SAHARAN
ACQUITTAL IN SEVEN YEAR OLD CASE
10वीं की फर्जी मार्कशीट प्रकरण
फैसले को चुनौती देंगे परिवादी
10TH GRADE FAKE MARKSHEET CASE

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