ETV Bharat / state

चूरू: हमीरवास थाने का घेराव कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया धरने पर बैठीं

लापता युवती की बरामदगी की मांग पर थाने का घेराव कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया.

पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया
धरने पर बैठीं पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चूरू: जिले के कानावासी गांव की एक बेटी की गुमशुदगी पर उसे सकुशल बरामद करने की मांग को लेकर चल रहे धरने के पांचवें दिन सोमवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया. पुलिस थाना हमीरवास का घेराव कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज कर दिया. लाठीचार्ज की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया मौके पर पहुंचीं. पूनिया ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे परिजनों और ग्रामीणों पर लाठीचार्ज करना भाजपा सरकार की तानाशाही को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि किसानों पर लाठीचार्ज कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. भाजपा सरकार और उसके अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

पूनिया थाने के सामने धरने पर बैठीं: पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ने फोन पर चूरू पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद से वार्ता कर ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज की घटना से अवगत कराया. इसके बाद डॉ. कृष्णा पूनिया खुद पुलिस थाने के सामने धरने पर बैठ गईं और कहा कि भाजपा सरकार की इस तानाशाही का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा. पूनिया ने कहा कि पुलिस प्रशासन लाठी के दम पर किसानों को दबाने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि "मैं हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी हूं. पुलिस द्वारा जनप्रतिनिधि के साथ अभद्रता करना निंदनीय है."

पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया (ETV Bharat Churu)

इसे भी पढ़ें- इथेनॉल फैक्ट्री में मजदूर की मौत पर बवाल, गेट पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, मुआवजे पर सहमित के बाद धरना समाप्त

मारपीट और अभद्रता का आरोप: युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रोहित पूनिया ने बताया कि ग्रामीण नारेबाजी करते हुए पुलिस थाने के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया. उन्होंने पुलिस पर लाठीचार्ज के दौरान महिलाओं के साथ कथित मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है. इस लाठीचार्ज में गुमशुदा लड़की के माता-पिता बुरी तरह घायल हुए हैं और कई अन्य ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने बातचीत करने की बजाय लाठीचार्ज से धरना-प्रदर्शन को दबाने का प्रयास किया है.

पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया
हमीरवास थाने का घेराव (ETV Bharat Churu)

30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज: दूसरी ओर, इस मामले पर एसपी ने कहा कि परिजनों ने लड़की की गुमशुदगी की जो शिकायत दर्ज करवाई है, उसमें लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं. परिजन और ग्रामीण तीन सितंबर से प्रदर्शन कर लड़की की दस्तयाबी की मांग कर रहे हैं, जिस पर पुलिस द्वारा पांच सितंबर को ही FIR दर्ज कर ली गई थी. सोमवार को परिजनों और ग्रामीणों द्वारा थाने का घेराव बुलाया गया था, उसी दरमियान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिसकर्मियों से मारपीट और थाने में तोड़फोड़ शुरू कर दी. इसलिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और थाने में पथराव करने के आरोप में हमीरवास थाना पुलिस ने करीब 30 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

इसे भी पढ़ें- मथानिया में पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा का धरना समाप्त, थानाधिकारी को फील्ड से हटाने की मांग पर बनी सहमति

TAGGED:

हमीरवास थाना घेराव
KRISHNA POONIA DHARNA CHURU
GIRL MISSING CASE
POLICE VILLAGERS CLASH
CHURU POLICE LATHICHARGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.