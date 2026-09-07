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चूरू: हमीरवास थाने का घेराव कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज, पूर्व विधायक कृष्णा पूनिया धरने पर बैठीं

धरने पर बैठीं पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ( ETV Bharat Churu )