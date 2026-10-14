चूरू: जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की अचानक मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना
ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करते समय सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य की अचानक गिरकर मौत हो गई. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई.
Published : October 14, 2026 at 2:50 PM IST
चूरू: सरदारशहर में एक जिम में एक्सरसाइज करते समय सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य की अचानक गिरने से मौत हो गई. घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रधानाचार्य जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़े. घटना के तुरंत बाद उन्हें राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई.
दौड़ते समय ट्रेडमिल से गिरे: सरदारशहर पुलिस थाने के एएसआई धर्मवीर ने बताया कि नीमरासर निवासी गौरीशंकर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट के अनुसार, उनके बड़े भाई 49 वर्षीय बीरबलराम मेघवाल आसपालसर गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे. वह अपने परिवार के साथ सरदारशहर में रहते थे. बीरबलराम मेघवाल मंगलवार शाम को फिटनेस जिम में एक्सरसाइज करने गए थे, जब वह ट्रेडमिल मशीन पर दौड़ रहे थे, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह फर्श पर गिर गए. गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोट आई. जिम में मौजूद लोगों की मदद से उन्हें तुरंत राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.
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पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा कारणों का खुलासा: घटना के सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीरबलराम मेघवाल ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं और अचानक संतुलन खोकर नीचे गिर जाते हैं. उनकी मौत की खबर क्षेत्र में फैलते ही परिचितों और शुभचिंतकों में शोक की लहर दौड़ गई. एएसआई धर्मवीर ने कहा कि प्रधानाचार्य की मौत की वजह हृदय गति रुकना भी हो सकती है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है. पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे सौंप दिया है और मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा. इस अचानक हुई दुखद घटना से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है.
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