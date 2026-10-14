ETV Bharat / state

चूरू: जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते समय सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल की अचानक मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

जिम में प्रधानाचार्य की मौत ( ETV Bharat Churu )

चूरू: सरदारशहर में एक जिम में एक्सरसाइज करते समय सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य की अचानक गिरने से मौत हो गई. घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रधानाचार्य जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वह नीचे गिर पड़े. घटना के तुरंत बाद उन्हें राजकीय अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई.