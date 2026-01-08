ETV Bharat / state

चूरू में महिला कांस्टेबल से सामूहिक दुष्कर्म, पूर्व थानाधिकारी समेत चार पुलिसकर्मियों पर आरोप

चूरू : जिले में महिला कांस्टेबल से सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पीड़िता ने विभाग के साथी पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया है. पीड़िता ने तत्कालीन थानाधिकारी सहित चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध थाने व होटल में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. एसपी जय यादव ने कहा कि जिले के एक पुलिस थाने में पुलिस ने परिवाद के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता वर्तमान में गैर हाजिर एवं आपराधिक मामलों में संलिप्तता के आरोप में पिछले दो माह से निलंबित चल रही है. महिला कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2017 में उसके साथ दुष्कर्म की शुरुआत हुई, जो वर्ष 2025 तक लगातार चलता रहा. आरोप है कि संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों ने उसे डराया-धमकाया और लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया.

एसपी के समक्ष पेश होकर सौंपा परिवाद : महिला कांस्टेबल ने बताया कि लंबे समय तक मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहने के बाद उसने करीब दो सप्ताह पूर्व पुलिस अधीक्षक जय यादव के समक्ष पेश होकर लिखित परिवाद सौंपा. एसपी के निर्देश पर एक वरिष्ठ अधिकारी से मामले की आंतरिक जांच कराई गई. जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर बुधवार को थाने में मामला दर्ज किया गया. इसी दिन पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया.