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Churu Crime : पुरानी रंजिश, पांच लोगों पर जानलेवा हमला...घांघू हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद

एक ही परिवार के पांच सदस्यों पर हुए जानलेवा हमले और एक युवक की हत्या के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला.

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घांघू हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद (Source : Churu Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 7:56 PM IST

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चूरू: सदर थाना इलाके के गांव घांघू में पुरानी रंजिश के चलते एक ही परिवार के पांच सदस्यों पर हुए जानलेवा हमले और एक युवक की हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका पुरोहित ने मामले में दोषी पाए गए इमरान, इरफान और मकसूद खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया.

लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने बताया कि 16 अप्रैल 2023 को युसुफ खान अपने भतीजों आरिफ खान और फरमान खान के साथ मस्जिद से नमाज अदा कर घर लौट रहे थे. आरोप है कि रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे जाफर खान, इमरान, इरफान, मकसूद खान और खुशी उर्फ शमशेर ने उन्हें रोक लिया और लोहे के पाइप तथा लाठियों से हमला कर दिया.

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हमले में फरमान खान और आरिफ खान के सिर पर गंभीर चोटें आईं, जबकि युसुफ खान भी घायल हो गए. तीनों को उपचार के लिए राजकीय भर्तिया अस्पताल चूरू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने फरमान खान को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों का उपचार किया गया.

घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने हत्या, हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रोशन सिंह राठौड़ ने प्रभावी पैरवी की. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने इमरान, इरफान और मकसूद खान को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनाई है.

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