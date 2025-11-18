ETV Bharat / state

Rahul Kaswan Protest : चूरू सांसद बोले- किसान एकता ट्रैक्टर मार्च ने सरकार को जगाया

चूरू: किसान एकता ट्रैक्टर मार्च के बाद चूरू सांसद राहुल कस्वां ने मंगलवार को चूरू के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि किसानों के मुद्दों पर सरकार को जगाने का काम ट्रैक्टर मार्च ने किया है. जयपुर में देर रात तक चली बैठक को सांसद ने सार्थक और सकारात्मक बताया. उन्होंने कहा कि 500 करोड़ रुपये के फसल बीमा क्लेम के जो दरवाजे बंद हो चुके थे, वे अब दोबारा खुल गए हैं.

जयपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में हुई बैठक में चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, कृषि शासन सचिव राजन विशाल, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. चूरू से सांसद, तीनों विधायक, पूर्व विधायक और किसान संगठनों सहित 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने बैठक में भाग लिया.