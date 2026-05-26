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चूड़धार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालु सावधान! नौहराधार ट्रैक पर रास्ता भटक रहे लोग

प्रचार-प्रसार उपसमिति के अध्यक्ष कुंदन ठाकुर ने बताया कि श्रद्धालुओं को सुबह जल्दी यात्रा शुरू करनी चाहिए, ताकि हर हाल में सूर्यास्त से पहले चूड़धार मंदिर पहुंचा जा सके. उन्होंने कहा कि कई श्रद्धालु रास्ते में ढाबों पर ज्यादा समय तक रुक जाते हैं या फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत कर देते हैं, जिससे यात्रा में देरी हो जाती है. समिति ने ढाबा संचालकों से भी अपील की है कि श्रद्धालुओं को सही दिशा-निर्देश दें और तीर्थ की धार्मिक गरिमा बनाए रखने में सहयोग करें.

चूड़ेश्वर सेवा समिति के अनुसार नौहराधार से करीब 7 किलोमीटर तक सड़क मार्ग उपलब्ध है, जहां तक गाड़ियां पहुंच सकती हैं. इसके बाद श्रद्धालुओं को करीब 11 किलोमीटर का पैदल ट्रैक तय करना पड़ता है, जिसे पूरा करने में सामान्यतः 5 से 6 घंटे लगते हैं. समिति ने श्रद्धालुओं को सुबह जल्दी यात्रा शुरू करने, देर शाम और रात के समय जंगल वाले मार्ग पर यात्रा से बचने की सलाह दी है, क्योंकि अंधेरा होने पर रास्ता भटकने का खतरा बढ़ जाता है.

"श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. सबसे ज्यादा दिक्कत नौहराधार से चूड़धार जाने वाले पैदल मार्ग पर सामने आ रही है. जहां कई श्रद्धालु देर शाम तक रास्ते में रुकने के कारण अंधेरा होने पर जंगलों में भटक जाते हैं." - कुंदन ठाकुर, अध्यक्ष, प्रचार-प्रसार उपसमिति, चूड़ेश्वर सेवा समिति

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल चूड़धार यात्रा को लेकर चूड़ेश्वर सेवा समिति ने श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी जारी की है. इसके साथ-साथ समिति द्वारा श्रद्धालुओं से विशेष अपील भी की गई है. हाल ही के दिनों में नौहराधार से चूड़धार जाने वाले पैदल ट्रैक पर श्रद्धालुओं के रास्ता भटकने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. कई श्रद्धालु देर रात जंगलों में फंस गए और सहायता के लिए लगातार फोन कॉल करते रहे. मोबाइल नेटवर्क की गंभीर समस्या के बावजूद चूड़धार टेंपल फेसबुक पेज से जुड़े सेवादारों ने घंटों फोन पर नेविगेशन गाइडेंस देकर श्रद्धालुओं को सुरक्षित मंदिर तक पहुंचाने में मदद की. समिति का कहना है कि मौसम बदलने और घने जंगल वाले इस ट्रैक पर थोड़ी सी लापरवाही भी श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है.

समिति ने श्रद्धालुओं से की यह विशेष अपील

समिति ने श्रद्धालुओं से सुबह जल्दी यात्रा शुरू करने और हर हाल में सूर्यास्त से पहले चूड़धार मंदिर पहुंचने का प्रयास करने की अपील की है. साथ ही रास्ते में अनावश्यक रूप से ज्यादा देर तक न रुकने, मौसम और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने, जंगल वाले मार्ग पर अकेले यात्रा से बचने को कहा है. समिति ने बताया कि चूड़धार मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए 15 मई से फ्री लंगर प्रसाद और रात्रि विश्राम की व्यवस्था शुरू की जा चुकी है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन चूड़धार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते सेवा समिति लगातार व्यवस्थाओं में जुटी हुई है.

वैकल्पिक मार्ग भी बताया

चूड़ेश्वर सेवा समिति ने श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्ग की जानकारी देते हुए बताया कि शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के तहत सरेन (बिजट महाराज मंदिर) के पास पुलबाहल सड़क मार्ग स्थित “मण्डाह लाणि” से भी चूड़धार पहुंचा जा सकता है. मण्डाह लाणि से मंदिर की दूरी करीब 7 किलोमीटर है. सामान्यतः 3 से 4 घंटे में श्रद्धालु पहुंच सकते हैं. कई श्रद्धालु इस मार्ग को ज्यादा सुविधाजनक मानते हैं. समिति ने कहा कि अगर मौसम खराब हो या परिस्थितियां अनुकूल न हों, तो जोखिम उठाने के बजाय सड़क मार्ग से ही श्री शिरगुल महाराज को प्रणाम कर वापस लौटना भी उतना ही पुण्य का काम है.

"चूड़धार सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. ऐसे में यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को अनुशासन, स्वच्छता और धार्मिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए. जंगल और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण श्रद्धालुओं की छोटी सी लापरवाही भी पर्यावरण और अन्य यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है. श्रद्धालुओं से अपील है कि यात्रा के दौरान प्लास्टिक और अन्य कचरा खुले में न फेंके." - कुंदन ठाकुर, अध्यक्ष, प्रचार-प्रसार उपसमिति, चूड़ेश्वर सेवा समिति

आस्था के केंद्र की गरिमा बनाए रखने का आग्रह

चूड़ेश्वर सेवा समिति ने श्रद्धालुओं से चूड़धार की धार्मिक गरिमा बनाए रखने और यात्रा के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है. समिति ने कहा कि चूड़धार करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा पवित्र धार्मिक स्थल है, इसलिए यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु अनुशासन और मर्यादा का पालन करें. समिति ने विशेष रूप से प्लास्टिक और अन्य कचरा जंगलों एवं रास्तों में न फेंकने की अपील करते हुए कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी प्रत्येक श्रद्धालु की है. समिति ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि चूड़धार को केवल पर्यटन स्थल के रूप में न देखें, बल्कि इसे श्रद्धा और भक्ति के केंद्र के रूप में सम्मान दें.