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4 महीने बाद खुले बाह्य हिमालय के सबसे ऊंचे आस्था केंद्र चूड़धार के कपाट, जानिए कब से कर पाएंगे यात्रा

हिमाचल में आज चूड़धार मंदिर के कपाट खुल गए हैं. अभी भी यहां 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर जमी हुई है.

Sirmaur Churdhar Temple
चूड़धार मंदिर (Sirmaur District Administration)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 6:23 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध आस्था केंद्र चूड़धार मंदिर के कपाट मंगलवार को पुनः खुल गए हैं. 14 अप्रैल को मेष संक्रांति के पावन अवसर पर पूरे विधि-विधान के साथ मंदिर के कपाट खोल दिए गए. चार महीने के लंबे अंतराल के बाद श्रद्धा के साथ परंपरा के अनुसार कपाट खुले तो बर्फीली चोटियों में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला. आराध्य देव के मंदिर कपाट खुलते ही भगवान शिव और स्थानीय आराध्य देव शिरगुल महाराज के जयकारों ने पूरे वातावरण को आस्थामई कर दिया.

बर्फ के बीच दिव्य दर्शन

बाह्य हिमालय के सबसे ऊंची शिखर पर स्थित भगवान शिव और शिरगुल महाराज के पवित्र स्थान चूड़धार मंदिर में आज भी सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है. सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार डिमो गांव की ठुडू बिरादरी के व्यक्ति द्वारा कपाट खोलने की रस्म निभाई गई. यह परंपरा आज भी उसी आस्था, नियम और अनुशासन के साथ जारी है, जो इस धाम की विशेष पहचान है. कड़ाके की सर्दी और हालिया भारी बर्फबारी के बाद चूड़धार धाम इस समय 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की सफेद चादर से लिपटा हुआ है. बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच मंदिर का दृश्य आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों पहलुओं से और अधिक विस्मयकारी हो गया है.

Sirmaur Churdhar Temple
विधि विधान के साथ खोले गए मंदिर के कपाट (Churdhar Temple Committee)

कब शुरू होगी चूड़धार यात्रा ?

आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन के चाहवान हों या भगवान शिव और शिरगुल महाराज में श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु, सभी यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. मगर मंदिर के कपाट खोलने के बाद भी श्रद्धालुओं को यात्रा के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा. प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फिलहाल लगभग 15 दिनों तक आम श्रद्धालुओं की यात्रा पर रोक लगा रखी है. इस अवधि में केवल स्थानीय पुजारी और अधिकृत लोग ही पूजा-अर्चना कर सकेंगे. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे दिशा-निर्देशों का पालन करें और यात्रा बहाल होने तक धैर्य बनाए रखें.

Sirmaur Churdhar Temple
चूड़धार मंदिर के आज खुले कपाट (Sirmaur District Administration)

समुद्र तल से 11,965 फीट की ऊंचाई पर पवित्र धाम

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर में आने वाले आस्था और अध्यात्म के इस शिखर की विशेष मान्यता है. मनोरम दृश्य वाला ये स्थान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है. समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 3,647 मीटर अथवा 11,965 फीट है. चूड़धार अपने खूबसूरत ट्रैकिंग ट्रैक और भगवान शिव और शिरगुल महाराज के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है. यह बाह्य हिमालय में शिवालिक रेंज का सर्वोच्च शिखर है. यहां की चोटी से बर्फ से ढके हिमालय के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं. यह ट्रेक आस्था और अध्यात्म के साथ साथ साहसिक प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है.

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