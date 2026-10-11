चूड़धार के जंगल में रात को रास्ता भटके दो युवक, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन
सिरमौर और कुल्लू के दो युवक चूड़धार के घने जंगलों में रास्ता भटक गए थे. पुलिस ने दोनों को किया रेस्क्यू.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 7:03 PM IST
शिमला: जिला के चौपाल उपमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध एवं दुर्गम धार्मिक क्षेत्र चूड़धार के घने जंगलों में रास्ता भटकने से फंसे दो व्यक्तियों को शिमला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. रात के घने अंधेरे और बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच चले इस बचाव अभियान के जरिए पुलिस ने दोनों युवकों को सकुशल खोज निकाला.
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर '112' के माध्यम से पुलिस थाना चौपाल को सूचना मिली कि दो व्यक्ति चूड़धार के घने जंगलों में रास्ता भटक गए हैं और बेहद विकट स्थिति में फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही चौपाल पुलिस की एक विशेष टीम बिना कोई वक्त गंवाए देर रात ही सर्च ऑपरेशन के लिए जंगल की ओर रवाना हो गई.
रात 3 बजे से तड़के 5 बजे तक चला सर्च ऑपरेशन
दुर्गम वन क्षेत्र, ठंड और रात के अंधेरे की परवाह न करते हुए पुलिस कर्मियों ने लगातार तलाश जारी रखी. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने तड़के करीब 3:00 बजे पहले युवक अजय कुमार (31 वर्ष), निवासी जिला कुल्लू, को सुरक्षित ढूंढ निकाला. इसके बाद खोज अभियान जारी रखते हुए सुबह करीब 5:00 बजे दूसरे युवक नक्श ठाकुर (22 वर्ष), निवासी जिला सिरमौर, को भी सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया. स्वास्थ्य जांच के दौरान दोनों युवकों ने खुद को पूरी तरह ठीक बताया, जिसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें मंडाहलाणी में उनके अन्य साथियों के सुपुर्द कर दिया।
एसपी शिमला गौरव सिंह की अपील
एसपी शिमला गौरव सिंह ने कहा कि 'दोनों युवक सुरक्षित और स्वस्थ हैं. शिमला पुलिस आम जनता और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर है. श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की कि चूड़धार जैसे उच्च पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में ट्रेकिंग या भ्रमण के दौरान विशेष सतर्कता बरतें.'
एसपी शिमला ने कहा कि ट्रैकर्स निर्धारित रास्तों पर ही चलें, मौसम और स्थानीय परिस्थितियों की जानकारी लेकर यात्रा करें. पर्याप्त तैयारी के साथ ही दुर्गम क्षेत्रों में निकलें. किसी भी आपात स्थिति में लोग 112 हेल्पलाइन के माध्यम से पुलिस की सहायता ले सकते हैं. चूड़धार जैसे दुर्गम क्षेत्रों में मौसम में अचानक बदलाव और रास्तों की जानकारी न होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में यात्रा से पहले पूरी योजना बनाएं, साथियों के संपर्क में रहें और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करना बेहद जरूरी है.
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