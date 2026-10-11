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चूड़धार के जंगल में रात को रास्ता भटके दो युवक, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

दोनों युवकों को पुलिस ने किया सुरक्षित रेस्क्यू ( ETV Bharat )

शिमला: जिला के चौपाल उपमंडल के अंतर्गत आने वाले प्रसिद्ध एवं दुर्गम धार्मिक क्षेत्र चूड़धार के घने जंगलों में रास्ता भटकने से फंसे दो व्यक्तियों को शिमला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया. रात के घने अंधेरे और बेहद कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच चले इस बचाव अभियान के जरिए पुलिस ने दोनों युवकों को सकुशल खोज निकाला.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर '112' के माध्यम से पुलिस थाना चौपाल को सूचना मिली कि दो व्यक्ति चूड़धार के घने जंगलों में रास्ता भटक गए हैं और बेहद विकट स्थिति में फंसे हुए हैं. सूचना मिलते ही चौपाल पुलिस की एक विशेष टीम बिना कोई वक्त गंवाए देर रात ही सर्च ऑपरेशन के लिए जंगल की ओर रवाना हो गई.