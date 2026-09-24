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चर्च सिर्फ ईसाइयों के लिए !, धर्मांतरण के लिए सैकड़ों आवेदन, क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी का दावा

ईटीवी भारत ने धमतरी जिला क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी डायमंड फिलस से इस मुद्दे पर बात की और चर्च के बाहर ऐसे बोर्ड लगाए जाने का कारण जानने की कोशिश की.

धमतरी: "चर्च में आराधना के लिए प्रवेश केवल ईसाइयों के लिए है. अन्य यदि स्वेच्छा से आते हैं तो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे." ये बोर्ड धमतरी के 116 साल पुराने ऐतिहासिक मेनोनाइट सुंदरगंज चर्च के गेट के पास लगा है. जिले के करीब 35 से 40 चर्च और प्रार्थना सभा स्थलों पर ऐसे बोर्ड लगाए गए हैं. प्रार्थना सभाओं और धर्म परिवर्तन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच चर्च और प्रार्थना सभा स्थलों के बाहर लगाए गए प्रवेश संबंधी बोर्ड चर्चा में हैं.

धमतरी क्रिश्चियन फोरम के जनरल सेक्रेटरी डायमंड फिलस का कहना है कि पिछले कुछ समय से कुछ संगठनों की ओर से चर्चों में गैर-ईसाइयों के प्रवेश को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं. उनके मुताबिक कई बार प्रार्थना सभा के दौरान शोर-शराबे और विरोध की स्थिति बनने से समाज की धार्मिक भावनाएं प्रभावित होती हैं. डायमंड फिलस ने कहा कि सुरक्षा और प्रार्थना सभाओं के दौरान होने वाले कथित विवादों को रोकने के लिए चर्च के बाहर ऐसे बोर्ड लगाए गए.

"गैर ईसाइयों के लिए किसी तरह का प्रतिबंध नहीं"

फोरम के जनरल सेक्रेटरी ने स्पष्ट किया कि चर्च में किसी दूसरे समाज के लोगों के आने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. ना ही शासन ने कोई प्रतिबंध लगाया और ना ही मसीही समाज ने किसी तरह की रोक लगाई है. गैर ईसाइयों के लिए पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ प्रार्थना सभा में शामिल होना चाहता है तो वह आ सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी. यदि कोई संगठन, शासन प्रशासन की तरफ से पूछताछ होती है तो इसका जवाब मसीही समाज की तरफ से नहीं दिया जाएगा, संबंधित व्यक्ति जवाब देने के लिए जिम्मेदार रहेगा.

उन्होंने यह भी कहा कि चर्च ईसाइयों की आराधना का स्थान है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी मौजूद है. अपने तर्क के लिए उन्होंने दरगाह का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह दूसरे धर्म के लोग भी श्रद्धा से दरगाह जा सकते हैं, उसी तरह कोई व्यक्ति सम्मान के साथ चर्च में भी आ सकता है.

छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू होने से पहले लगभग 300 धर्म परिवर्तन के आवेदन

धर्म परिवर्तन को लेकर फोरम का दावा है कि धर्म परिवर्तन के लिए प्रशासन के पास करीब ढाई से तीन सौ आवेदन लंबित है. डायमंड फिलस के अनुसार, ये आवेदन उन लोगों से जुड़े हैं जो स्वयं को ईसाई धर्म अपनाने की इच्छा रखने वाला बताते हुए प्रक्रिया के तहत दस्तावेज जमा कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि चर्च में आने या प्रार्थना करने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी नहीं है. उनके मुताबिक कुछ लोगों की व्यक्तिगत आस्था के चलते धर्म परिवर्तन की इच्छा हो सकती है और इसी वजह से वर्ष 2025 से धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 लागू होने तक कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन संबंधी घोषणा या आवेदन जमा किए हैं.

धमतरी में चर्च के बाहर लगे बोर्ड (ETV Bharat Chhattisgarh)

कलेक्ट्रेट में करीब 1500 आवेदन जमा होने के दावे पर डायमंड फिलस ने कहा कि ये धर्म परिवर्तन की अनुमति मांगने वाले आवेदन नहीं हैं. उनके मुताबिक लोगों ने आवक-जावक शाखा में स्वेच्छा घोषणा पत्र जमा किए हैं. फोरम का कहना है कि इन घोषणाओं में लोगों ने अपनी इच्छा से, बिना किसी दबाव या लालच के मसीह आराधना में शामिल होने की बात कही है. डायमंड फिलस के अनुसार इन दस्तावेजों को कलेक्टर से अनुमति लेने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है.

प्रशासन ने कहा-इतनी संख्या में आवेदन की जानकारी नहीं

हालांकि, इन दावों पर प्रशासन का पक्ष अलग है. फोरम के दावों पर प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन संबंधी आवेदन प्रशासन के पास आने की जानकारी उन्हें नहीं है. उन्होंने कहा कि यदि इस तरह के दस्तावेज या आवेदन प्राप्त हुए हैं तो उनकी जांच कराई जाएगी.