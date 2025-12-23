ETV Bharat / state

चर्च के लीडर ने की हिंदू धर्म में वापसी, कांकेर के शीतला मंदिर में पुजारियों ने कराई घर वापसी

बड़े तेवड़ा गांव में हुए हंगामे के बाद, महेंद्र बघेल ने ईसाई धर्म को छोड़ हिंदू धर्म को फिर से अपनाया.

CHURCH LEADER RETURNS TO HINDUISM
चर्च के लीडर ने की हिंदू धर्म में वापसी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 23, 2025 at 4:40 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कांकेर: 19 दिसंबर 2025 को शव दफनाने को लेकर उपजे विवाद में जमकर हंगामा हुआ. हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को आमाबेड़ा थाना इलाके के तेवड़ा गांव में फोर्स की तैनाती करनी पड़ी. बावजूद इसके हंगामा कर रहे लोगों ने गांव में बने चर्च को आग के हवाले कर दिया. पुलिस ने किसी तरह से उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा और इलाके में शांति बहाली की कोशिश की. लेकिन अब इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आ गया है.

चर्च के लीडर ने की हिंदू धर्म में वापसी

कांकेर के ग्राम बड़े तेवड़ा गांव के चर्च के लीडर महेंद्र बघेल ने मंगलवार को हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली है. महेंद्र बघेल ने ईसाई धर्म को छोड़ हिंदू धर्म को फिर से स्वीकार कर लिया है. कांकेर के शीतला मंदिर में पुजारियों की मौजूदगी में महेंद्र बघेल की हिंदू धर्म में वापसी हुई. इस मौके पर बड़ी संख्या में गांव के लोग मौजूद रहे. पुजारियों ने महेंद्र बघेल को रामायण देकर उनका हिंदू धर्म में स्वागत किया. पुजारियों ने महेंद्र बघेल को तिलक कर कलेवा(हिंदू धर्म में बांधा जाने वाला रक्षा सूत्र) भी बांधा.

चर्च के लीडर ने की हिंदू धर्म में वापसी (ETV Bharat)

बड़े तेवड़ा गांव में हुआ था हंगामा

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बड़े तेवड़ा और आमाबेड़ा गांव में ईसाई सुमदाय और आदिवासी समाज के लोग आमने सामने आ गए थे. धर्मांतरण की कथित शिकायतों को लेकर जमकर हंगामा और आगजनी हुई. हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को मौके पर हल्का बल प्रयोग कर लोगों को खदेड़ना पड़ा. हंगामे और बवाल के बीच पुलिस के कई जवान जख्मी भी हुए. बाद में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया, तब कहीं जाकर हालात सामान्य हुए.

CHURCH LEADER RETURNS TO HINDUISM
चर्च के लीडर ने की हिंदू धर्म में वापसी (ETV Bharat)

हमारे लोग ही मुझे छोड़कर भाग गए. गांव के लोगों ने ही मेरी रक्षा की. मैंने गांव के लोगों से कहा कि मैं मूल धर्म में वापसी कर हिंदू धर्म में रहना चाहता हूं. मेरी पत्नी और बच्चों ने भी कहा कि जिस समाज के लोगों ने आपको छोड़ दिया उनके साथ क्यों रहना है. इसके बाद मैंने हिंदू धर्म में वापसी की. मैं बड़े तेवड़ा चर्च का लीडर था. बीमार आदमी और लाचार लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश की जाती थी: महेंद्र बघेल, हिंदू धर्म में वापसी करने वाला ग्रामीण

साजिश करने वालों के बताए नाम

हिंदू धर्म में वापसी करने के बाद महेंद्र बघेल ने बताया कि हंगामे और बवाल के पीछे किन लोगों की साजिश थी. महेंद्र बघेल ने ये भी बताया कि कैसे पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया. महेंद्र बघेल ने कहा कि आने वाले दिनों में कई और लोग जो ईसाई धर्म में चले गए हैं, उनकी वापसी होगी.

CHURCH LEADER RETURNS TO HINDUISM
बड़े तेवड़ा गांव में हुआ था हंगामा (ETV Bharat)

सर्व समाज के लोगों ने धर्मांतरण की घटनाओं पर जताई चिंता

महेंद्र बघेल की हिंदू धर्म में वापसी के बाद बड़े तेवड़ा के शीतला मंदिर में एक बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में सर्व समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए. सर्व समाज के लोगों ने कहा कि लालच और भ्रम का जाल फैलाकर लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है, इसपर हर हाल में रोक लगनी चाहिए.

प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान

बैठक में शामिल सर्व समाज के लोगों ने कहा कि धर्मांतरण जैसी घटनाओं के चलते लगातार टकराव बढ़ रहे हैं. लगातार शांति भंग हो रही है. जनजातिय आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं. सांस्कृतिक टकराव को खत्म करने और अपनी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए, 24 दिसंबर को प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान कर रहे हैं.

CHURCH LEADER RETURNS TO HINDUISM
साजिश करने वालों के बताए नाम (ETV Bharat)

जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग

सर्व समाज से जुड़े लोगों ने कहा कि आमाबेड़ा में हुई घटना कोई अकेली घटना नहीं है. ऐसे कई घटनाएं आए दिन हो रही हैं. छत्तीसगढ़ की मिली जुली संस्कृति को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. सर्व समाज ने कहा कि हमें किसी से कोई बैर भाव नहीं है, लेकिन जबरन और लालच देकर धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए. जो लोग भी इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.

धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफन को लेकर हंगामा, दो पक्षों के बीच संघर्ष, प्रशासन ने निकलवाया शव
छह परिवारों ने की मूल धर्म में वापसी, गांव में उत्सव का माहौल, 26 सदस्यों ने बदला था धर्म
पादरी और पास्टर के खिलाफ गांव में लगे पोस्टर, कांकेर के कुरालठेमली ग्राम सभा ने किया प्रस्ताव पारित

TAGGED:

AMABEDA
KANKER
TEVDA VILLAGE
SHEETLA TEMPLE KANKER
CHURCH LEADER RETURNS TO HINDUISM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.