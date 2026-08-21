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चंबा: बाजू काटने के साथ बुरी तरह कुचला था चेहरा, मृतक का दुकान से घटना स्थल तक पहुंचना बना पहेली

चुराह में मिले शव मामले में फॉरेंसिक जांच में हत्या की बात सामने आई है. पुलिस ने मामले में दो संदिग्धों से पूछताछ की है.

चुराह के जुकयाणी में मिला था शव
चुराह के जुकयाणी में मिला था शव (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 11:41 AM IST

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चंबा: उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत खुशनगरी के जुकयाणी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले नेगी राम (38) के शव के मामले में पुलिस और फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नेगी राम की मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि सिर पर नुकीले व धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करने से हुई है.

इस खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और शक के आधार पर दो स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. वहीं, मामले में हिरासत में लिए गए दो संदिग्धों से बुधवार के बाद गुरुवार को भी कड़ी पूछताछ की गई, हालांकि अभी तक किसी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है.

"फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा." रंजन शर्मा, डीएसपी सलूणी

परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप

गौरतलब है कि बीते बुधवार को जुकयाणी गांव में सड़क से काफी नीचे नेगी राम का शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ था. शव की स्थिति बेहद दयनीय थी और सिर को बेरहमी से कुचला गया था, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और एक बाजू भी कटी हुई पाई गई थी. हैरानी की बात यह थी कि मृतक की बाइक सड़क के किनारे बिल्कुल सुरक्षित स्थिति में लॉक लगी हुई खड़ी मिली थी. परिजनों ने पहले दिन से ही रंजिश के तहत हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया था.

कड़ियों को जोड़ने में जुटी पुलिस

फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि नेगी राम अपनी दुकान से जुकयाणी गांव तक कैसे और किन परिस्थितियों में पहुंचा. घटना से ठीक पहले वह किन-किन लोगों के संपर्क में था, उनके मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स (CDR) भी खंगाले जा रहे हैं. अंदेशा है कि वारदात को उसी स्थान पर अंजाम दिया गया, जहां से शव बरामद हुआ है.

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