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चंबा: बाजू काटने के साथ बुरी तरह कुचला था चेहरा, मृतक का दुकान से घटना स्थल तक पहुंचना बना पहेली

चुराह के जुकयाणी में मिला था शव ( CONCEPT IMAGE )

चंबा: उपमंडल चुराह की ग्राम पंचायत खुशनगरी के जुकयाणी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मिले नेगी राम (38) के शव के मामले में पुलिस और फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. फॉरेंसिक टीम की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि नेगी राम की मौत किसी हादसे से नहीं, बल्कि सिर पर नुकीले व धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार करने से हुई है. इस खुलासे के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है और शक के आधार पर दो स्थानीय लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है. वहीं, मामले में हिरासत में लिए गए दो संदिग्धों से बुधवार के बाद गुरुवार को भी कड़ी पूछताछ की गई, हालांकि अभी तक किसी औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है. "फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही मामले का पर्दाफाश कर दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा." रंजन शर्मा, डीएसपी सलूणी परिजनों ने लगाया था हत्या का आरोप