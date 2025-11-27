ETV Bharat / state

यौन शोषण मामले में कोर्ट से जमानत मिलने के बाद क्या बोले भाजपा विधायक हंसराज, जानिए?

दरअसल, पिछले महीने पीड़िता ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए उसने अपने परिवार को जान का खतरा बताया था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे. इसके अलावा युवती ने भाजपा विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. युवती के द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद विधायक हंसराज ने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लड़की के आरोपों का जवाब दिया था.

भाजपा विधायक ने कहा कि, "न्याय मिलता है और मिलेगा. मुझे बस इतना ही कहना है कि हम कानून के आगे पूरा नतमस्तक हुए हैं और हमने कहा है कि पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय सर्वोच्च तरीके से सारी चीजें देखता है."

चंबा: यौन शौषण के आरोपों से घिरे चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हंसराज गुरुवार, 27 नवंबर को कैमरे के सामने आए. जिला अदालत से नियमित जमानत मिलने पर हंसराज ने कहा है कि, भारत के संविधान और न्याय प्रक्रिया पर मुझे पूरा विश्वास है. मैंने कहा था कि भारत का संविधान जिस तरह से बना है, और न्याय पालिका इस तरह से है कि 'लॉ ऑफ जिस्टिस' है. एक न एख दिन न्याय मिलता है.

युवती के आरोपों पर हंसराज ने दिया था जवाब

हंसराज ने कहा था कि, "बेटी जो आरोप लगा रही है, उससे वे आहत हैं. बीते साल भी लड़की ने ऐसे आरोप लगाए थे. इसके बाद तीन जजों के सामने मुकर गई. लड़की किसी के इशारे पर साम्प्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश कर रही है. मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है. लड़की डेढ़ लाख का मोबाइल कैसे रख सकती है. ब्रांडेड कपड़े कैसे पहन सकती है. लड़की का मेडिकल होना चाहिए, वह कौन सी दवाएं या नशा करती है. मैं लड़की के खिलाफ वह मानहानि का दावा करूंगा."

युवती के पिता ने भी लगाए थे गंभीर आरोप

इसी बीच युवती के पिता ने कांग्रेस नेता यशवंत खन्ना के साथ चुराह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि, "बीते साल चुराह कोर्ट में बेटी के बयान होने के बाद विधायक के गुंडों ने बेटी को किडनैप किया और शिमला ले गए. हमें भी जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर शिमला ले गए. बेटी का मोबाइल तोड़ दिया दिया. मेरा फोन भी स्विच ऑफ कर दिया गया. इसके बाद बेटी को डराया और धमकाया गया. इतना ही नहीं घर जलाने की भी धमकी दी गई. इससे बेटी डर गई और वह हंसराज पर लगाए आरोपों से पलट गई."

पीड़िता के बयान पर विधायक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज

इसके बाद पीड़िता ने 7 नवंबर को विधायक पर शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए. इस आरोप के बाद पीड़िता के कोर्ट में बयान दर्ज करवाए गए हैं. पीड़िता के बयान के बाद BJP विधायक हंसराज पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. फिलहाल, भाजपा विधायक को जिला अदालत से नियमित जमानत मिल गई है.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला साल 2024 का है. 9 अगस्त 2024 में पीड़िता ने चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक हंसराज पर अश्लील चैट, नग्न तस्वीरें मांगने, व्यक्तिगत धमकियों एवं दबाव बनाने का कथित आरोप लगाते हुए इससे जुड़ी शिकायत पुलिस को दी थी. 16 अगस्त 2024 को चंबा के महिला पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज की गई. एफआईआर दर्ज होने के बाद युवती के चुराह कोर्ट में बयान हुए. कोर्ट में बयान दर्ज होने के दो-तीन दिन बाद युवती ने सोशल मीडिया में लाइव आकर हंसराज पर लगे आरोपों को निराधार बताया. युवती ने कहा था- गलतफहमी, मानसिक तनाव और बहकावे में आकर उसने बयान दिया था. इसके बाद मामला शांत हो गया. इस साल एक बार फिर से मामले ने तूल पकड़ लिया है.

