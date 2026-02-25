ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक हंसराज की जमानत को हाईकोर्ट में मिली चुनौती, पॉक्सो एक्ट में दर्ज है मामला

शिमला: हिमाचल प्रदेश के दुर्गम जिला चंबा की चुराह विधानसभा से भाजपा विधायक हंसराज की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं. विधायक पर दर्ज पॉक्सो (POCSO) एक्ट मामले में पीड़िता ने विधायक की जमानत को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मामले में चंबा सेशन कोर्ट ने विधायक हंसराज को जमानत दे दी थी, जिस पर पीड़िता ने विधायक की जमानत के खिलाफ हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर की. सोमवार को इसी मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने याचिका से जुड़े ऑब्जेक्शन पर कंप्लायंस फाइल किया. इसी साल जनवरी महीने में मामला हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा था.

हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में मांगा जवाब

भाजपा विधायक हंसराज पर महिला पुलिस स्टेशन चंबा में पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज है. मामले में 27 नवंबर 2025 को चंबा सेशन कोर्ट से विधायक हंसराज को जमानत मिल गई थी. इसके बाद मामला जनवरी 2026 में हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा. 9 जनवरी को हिमाचल हाईकोर्ट में जस्टिस राकेश कैंथला की बैंच ने इस मामले पर सुनवाई की. मामले में स्टेट की ओर से पेश हुए एडिश्नल एडवोकेट जनरल जितेंद्र शर्मा ने अदालत से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर जस्टिस राकेश कैंथला की अदालत ने स्टेट को चार हफ्तों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा. साथ ही प्रतिवादी MLA हंसराज को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते के भीतर जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के आदेश दिए हैं.