जानिए हिमाचल सरकार ने इस बार बर्फबारी में सड़क सुविधा को लेकर क्या तैयारी की है?
सर्दी के मौसम में हिमाचल की सुक्खू सरकार ने बर्फबारी के दौरान सड़क सुविधा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 4:40 PM IST|
Updated : December 16, 2025 at 4:51 PM IST
शिमला: इस साल मानसून सीजन में आपदा ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में जमकर तबाही मचाई. इस बार सर्दी में भारी बर्फबारी होने के आसार हैं. ऐसे में चुराह विधानसभा सीट से भाजपा विधायक एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ. हंस राज ने हिमाचल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान 1 दिसंबर 2025 को सदन में तारांकित प्रश्न संख्या 3624 के तहत लोक निर्माण विभाग से प्रदेश में सर्दी के मौसम में बर्फबारी में सड़क सुविधा को लेकर सवाल पूछा.
बर्फबारी में सड़क सुविधा के लिए क्या है इंतजाम?
चुराह विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक डॉ. हंस राज ने सर्दी में बर्फबारी में सड़क सुविधा का मुद्दा उठाया. हंस राज ने हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से पूछा कि, क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, सर्दी के मौसम में इस बार भारी बर्फबारी होने के पूर्वानुमान हैं, सरकार ने बर्फीले इलाकों में सड़क सुविधा को सुचारू करने के लिए विभिन्न जिलों में कितनी मशीनरी और मैन पावर का इंतजाम कर रखा है. इसके साथ ही हंस राज ने पूछा कि, क्या चंबा जिले में लोक निर्माण विभाग के पास बर्फबारी में सड़क सुविधा बहाल रखने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, यदि नहीं है तो इसके पीछे क्या कारण हैं.
1353 अधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध
चूंकि, लोक निर्माण विभाग कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पास है, ऐसे में उन्होंने विधानसभा में बताया कि, "हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में बर्फीले इलाकों में सड़क सुविधा को सुचारू करने के लिए लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत प्रदेश में 628 मशीनरी और 8453 बेलदार / मल्टी टास्क वर्कर (MTW) उपलब्ध हैं. इसके अलावा 1353 अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपलब्ध हैं."
113 मशीनरी-1304 मल्टी टास्क वर्कर उपलब्ध
इसके साथ ही विक्रमादित्य सिंह ने सदन में बताया कि, "जिला चंबा में लोक निर्माण विभाग के पास बर्फबारी के दौरान सड़क सुविधा को बहाल रखने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के अन्तर्गत 113 मशीनरी एवं 1304 बेलदार/ मल्टी टास्क वर्कर (MTW) उपलब्ध हैं."
HPPWD के पास उपलब्ध मशीनरी
लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि, PWD के पास प्रदेश के विभिन्न जिलों में 157 JCB/लोडर मशीन, 50 डोजर, 22 रोबोट/बॉब कैट/स्किड स्टी, 118 ट्रक/कैंटर/टिप्पर, 2 ट्रक माउंटेड स्नो ब्लोअर मशीन, एक ट्रक ऐक्स, एक बोरिंग सॉल्यूशन यूनिट उपलब्ध है. कुल 351 मशीनरी उपलब्ध है. इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8,453 मैन पावर उपलब्ध हैं. इसके अलावा 592 मशीनरी भाड़े पर लिए गए हैं.
नेशनल हाईवे के पास मशीनरी उपलब्ध
PWD मंत्री ने बताया कि, नेशनल हाईवे के पास प्रदेश में 378 मशीनरी उपलब्ध है. इसके अलावा 8,656 मैन पावर आपात स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध हैं. इसके अलावा 628 मशीनरी भाड़े पर लिए गए हैं.
ये भी पढ़ें: हिमाचल घूमने आ रहे पर्यटकों के लिए गुड न्यूज, क्रिसमस से पहले इस दिन होगा बर्फबारी से स्वागत!
ये भी पढ़ें: हिमाचल में अवैध कब्जे हटाने से कितने परिवार हो रहे प्रभावित? इस जिले में प्रभावितों का आंकड़ा जीरो