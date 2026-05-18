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हजारीबाग में 'चुप्पी तोड़ो अभियान' को लेकर बिरहोर टोला पहुंचीं छात्राएं, माहवारी को लेकर फैलाई जागरूकता

हजारीबाग: इन दिनों छात्राओं की टोली ने 'अर्थ एक प्रयास' के तहत 'चुप्पी तोड़ो अभियान' की शुरुआत की है. छात्राओं ने जिले के सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला की किशोरियों एवं महिलाओं को मासिक धर्म माहवारी के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया. इसके साथ ही किशोरियों को नि:शुल्क सेनेटरी पैड बांटे गए, इन्हें उपयोग में कैसे लाना है? इस बारे में जानकारी दी गई.

माहवारी से जुड़ी कई जानकारियां की साझा

'चुप्पी तोड़ो अभियान' के जरिए किशोरियों को मासिक धर्म माहवारी के प्रति जागरूक किया जा रहा है. साथ ही किशोरियों को नि:शुल्क सेनेटरी पैड बांटे गए. छात्राओं ने जिले के सुदूरवर्ती चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला का चयन किया. टीम की महिला सदस्यों ने बिरहोर महिलाओं एवं किशोरियों से संवाद स्थापित कर माहवारी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की.

माहवारी के दौरान साफ-सफाई पर जोर

टीम ने बताया मासिक धर्म महिलाओं के जीवन की एक सामान्य एवं प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसे लेकर समाज में शर्म या संकोच नहीं बल्कि जागरूकता और समझ की आवश्यकता है. महिलाओं को सेनेटरी पैड के सही उपयोग, व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों तथा माहवारी के दौरान साफ-सफाई बनाए रखने के महत्व के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी.

संस्था ने महिलाओं को भ्रांतियों को दूर किया