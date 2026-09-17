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सालों से पुल के इंतजार में इस गांव के लोग, हर दिन जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर

ग्रामीणों के मुताबिक बरसात के दौरान स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर हो जाती है. अगर इस दौरान गांव में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है. नदी का जलस्तर बढ़ने पर मरीज को सुरक्षित बाहर निकालना भी बड़ी चुनौती बन जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि समय पर इलाज न मिलने की स्थिति में किसी की जान तक जा सकती है.

चुनड़ी गांव के ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से वे गांव में पुल बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुल का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हो पाया है. मजबूरी में लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए नदी पार करनी पड़ती है. गांव की महिलाओं का कहना है कि 'जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है, तभी हमारे घर का चूल्हा जलता है.'

पुल न होने से चुनड़ी गांव के लोगों को हो रही दिक्कतें (ETV Bharat)

बद्दी: सोलन जिले में बद्दी के चुनड़ी गांव के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जहां सरकारें विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही हैं. वहीं, चुनड़ी गांव तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को आज भी जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ रही है. खासकर बरसात के मौसम में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्रामीणों के लिए यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है और हर समय हादसे का डर बना रहता है.

2023 में रखी थी नींव, अभी भी नहीं बन पाया पुल (ETV Bharat)

2023 में रखा था नींव पत्थर, आज तक अधूरा है पुल

ग्रामीणों के अनुसार साल 2023 में नदी पर पुल निर्माण के लिए नींव पत्थर रखा गया था. उस समय पुल का निर्माण करीब दो साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी पुल का काम पूरा नहीं हो सका है. ग्रामीणों का कहना है कि मौके पर आज भी पुल के अधूरे पिल्लर ही नजर आते हैं. उनका आरोप है कि पुल निर्माण का काम बेहद धीमी गति से हुआ और अब उन्हें चिंता है कि कहीं पुल के निर्माण में अभी कई और साल न लग जाएं.

पुल के अधूरे पिल्लर (ETV Bharat)

"चुनड़ी पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण फिलहाल काम रोकना पड़ा है. नदी में बरसाती पानी का जलस्तर बढ़ने से पुल की नींव के लिए की गई ड्रिलिंग वाले गड्ढे में कामगारों का जाना संभव नहीं है. मौसम साफ होते ही निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया जाएगा. विभाग का लक्ष्य अप्रैल 2027 तक पुल का निर्माण पूरा कर इसे ग्रामीणों को समर्पित करने का है." - मनीष ठाकुर, एसडीओ पीडब्ल्यूडी बद्दी

ठेकेदार ने छोड़ा काम, विभाग पर उठे सवाल

ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि पुल निर्माण का ठेका लेने वाला ठेकेदार काम बीच में ही छोड़कर चला गया है. सके बाद निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ पाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार के काम छोड़ने के बाद संबंधित विभाग की ओर से भी मौके पर स्थिति का जायजा लेने के लिए कोई अधिकारी नहीं पहुंचा. ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार अपनी समस्या को संबंधित विभाग के अधिकारियों के सामने उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ.

पुल न बनने से नदी पार करने को मजबूर लोग (ETV Bharat)

सरकार और नेताओं के प्रति ग्रामीणों में रोष

पुल निर्माण में हो रही देरी को लेकर ग्रामीणों में सरकार और प्रशासन के प्रति रोष है.ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय नेता वोट मांगने के लिए गांव-गांव पहुंचते हैं और बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद मूलभूत सुविधाओं की समस्या को लेकर कोई उनकी सुध लेने नहीं आता. ग्रामीणों का कहना है कि पुल उनके लिए कोई सुविधा मात्र नहीं, बल्कि जीवन और सुरक्षा से जुड़ा जरूरी रास्ता है. बरसात में नदी पार करना उनके लिए हर दिन जान जोखिम में डालने से कम नहीं है.

ग्रामीणों ने सरकार को दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने दी चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

ग्रामीणों ने अब सरकार और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर अगली बरसात से पहले पुल का निर्माण पूरा नहीं किया गया तो वे आने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे. ग्रामीणों ने कहा कि जरूरत पड़ी तो पूरा गांव चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करेगा. ग्रामीणों की मांग है कि सरकार और संबंधित विभाग इस मामले का तत्काल संज्ञान लें और अधूरे पड़े पुल के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करवाकर निर्धारित समय में पूरा करवाएं, ताकि चुनड़ी गांव के लोगों को रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की मजबूरी से निजात मिल सके.