सीतामढ़ी में कुख्यात चुन्नू टकला गिरफ्तार, दुकान लगाने के बदले ₹50 हजार रंगदारी मांगने का आरोप
सीतामढ़ी पुलिस ने महिंदवारा थाना क्षेत्र में रंगदारी मांगने के मामले में कुख्यात चुन्नू टकला को गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट- धर्मेंद्र कुमार झा
Published : October 19, 2026 at 7:50 PM IST
सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. महिंदवारा थाना क्षेत्र में दुकान लगाने के एवज में 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने कुख्यात अपराधी चुन्नू टकला को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि चुन्नू टकला ने दुकानदार से दुकान लगाने के बदले रकम की मांग की थी.
सीतामढ़ी में कुख्यात चुन्नू टकला गिरफ्तार
इस संबंध में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और वह रंगदारी समेत हत्या के प्रयास के मामलों में जेल जा चुका है. एसडीपीओ-1 राजीव कुमार सिंह ने गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए बताया कि दुकान लगाने के एवज में रंगदारी मांगने की शिकायत पुलिस को मिली थी.
"इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई को क्षेत्र में रंगदारी की घटनाओं पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है."- राजीव कुमार सिंह, एसडीपीओ सदर
50 हजार रंगदारी की मांग
आरोप है कि चुन्नू टकला ने दुकान लगाने के बदले दुकानदार से 50 हजार रुपये की मांग की थी. इस घटना के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा और शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की गई. स्थानीय स्तर पर दुकान लगाने वाले कारोबारियों के लिए इस तरह की कथित रंगदारी की मांग चिंता का विषय बन सकती है.
कई मामलों में जेल जा चुका है आरोपी
पुलिस के अनुसार, चुन्नू टकला का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है. वह रंगदारी और हत्या के प्रयास समेत कई मामलों में जेल जा चुका है. इसी पृष्ठभूमि के कारण उसकी गिरफ्तारी को पुलिस कार्रवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है. हालांकि, आरोपी के खिलाफ दर्ज पुराने मामलों की संख्या, संबंधित थानों और कांड संख्या का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध नहीं है.
इसलिए उसके आपराधिक इतिहास से जुड़े सभी मामलों के बारे में अंतिम जानकारी पुलिस रिकॉर्ड से ही स्पष्ट हो सकेगी. किसी आरोपी का पूर्व आपराधिक इतिहास होना वर्तमान मामले में लगाए गए आरोपों को अपने आप साबित नहीं करता है. मौजूदा मामले में रंगदारी मांगने के आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही होगी.
कारोबारियों की सुरक्षा पर फिर उठा सवाल
दुकान लगाने के बदले 50 हजार रुपये की कथित रंगदारी मांगने का मामला सामने आने के बाद कारोबारियों की सुरक्षा का मुद्दा भी महत्वपूर्ण हो गया है. छोटे दुकानदारों के लिए दुकान लगाना उनकी आजीविका का साधन होता है. ऐसे में रंगदारी की मांग से जुड़े मामलों पर समय रहते कार्रवाई करना जरूरी है. पुलिस की कार्रवाई से यह उम्मीद की जा रही है कि क्षेत्र में इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.
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