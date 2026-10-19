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सीतामढ़ी में कुख्यात चुन्नू टकला गिरफ्तार, दुकान लगाने के बदले ₹50 हजार रंगदारी मांगने का आरोप

सीतामढ़ी में कुख्यात चुन्नू टकला गिरफ्तार ( ETV Bharat )

सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी में रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. महिंदवारा थाना क्षेत्र में दुकान लगाने के एवज में 50 हजार रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने कुख्यात अपराधी चुन्नू टकला को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि चुन्नू टकला ने दुकानदार से दुकान लगाने के बदले रकम की मांग की थी.

सीतामढ़ी में कुख्यात चुन्नू टकला गिरफ्तार