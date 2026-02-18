मुस्लिम समाज से जुड़े चुन्ना मियां का मंदिर, बरेली में सौहार्द की अनोखी मिसाल
बरेली का लक्ष्मी नारायण मंदिर (चुन्ना मियां मंदिर) सामाजिक समरसता और गंगा-जमुनी तहज़ीब की अनूठी मिसाल माना जाता है.
बरेली: नाथ नगरी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल लक्ष्मी नारायण मंदिर (चुन्ना मियां मंदिर) सामाजिक समरसता और गंगा-जमुनी तहज़ीब की अनूठी मिसाल माना जाता है. यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक भी है.
मंदिर का उद्घाटन वर्ष 1960 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है. मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित अशोक की लाट इसकी विशिष्ट पहचान मानी जाती है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग स्वरूप प्रदान करती है.
इस मंदिर के निर्माण में मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित व्यापारी फ़ज़रुल रहमान (चुन्ना मियां) की महत्वपूर्ण भूमिका रही. कहा जाता है कि उन्होंने 1,10,001 रुपये का सहयोग देने के साथ निर्माण कार्य पूरा होने तक स्वयं श्रमदान भी किया. उनकी इस पहल को आज भी लोग इंसानियत और धार्मिक सद्भाव की मिसाल के रूप में याद करते हैं.
यह भी कहा जाता है कि चुन्ना मियां हिंदू धार्मिक गुरु हर मिलाप जी से प्रभावित थे और उनके बरेली आगमन पर उनसे मिलने पहुंचते थे. स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार दोनों के बीच आध्यात्मिक संवाद होता था, जिसने आपसी सम्मान और विश्वास को और मजबूत किया.
मंदिर से जुड़ी एक जनश्रुति यह भी है कि भारत-पाक विभाजन के समय बड़ी संख्या में शरणार्थी बरेली पहुंचे और यहीं बस गए/ इसके बाद क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियों को संगठित रूप देने के प्रयास हुए और उसी क्रम में यह मंदिर अस्तित्व में आया.
आज भी यह मंदिर यह संदेश देता है कि विभिन्न धर्मों के लोग मिलकर समाज में एकता और सौहार्द कायम रख सकते हैं. यही कारण है कि चुन्ना मियां मंदिर बरेली की साझा सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है. इस मंदिर को देखने देश विदेश के लोग पहुंचते है.
