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पाकुड़ में चुनावी पाठशाला का आयोजन, बीएलओ नहीं कर पा रहे कई वोटरों को ट्रेस

पाकुड़ में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनावी पाठशाला का आयोजन किया गया. जहां मतदाताओं की समस्या को सुना गया.

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अधिकारियों से बात करतीं डीसी मेघा भारद्वाज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 22, 2026 at 5:31 PM IST

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पाकुड़: जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों के सैकड़ों मतदान केंद्रों में चुनावी पाठशाला की तीसरी बैठक हुई. बैठक में संबंधित बूथों के बीएलओ, बीएलए टू मुख्य रूप से मौजूद रहे. बूथों में वैसे लोग पहुंचे, जिन्होंने अबतक गणना प्रपत्र नहीं भरे हैं या जमा नहीं किए हैं. वैसे लोगों का गणना प्रपत्र भरने में सहयोग किया गया और जो खुद प्रपत्र भर कर लाए उसे जमा लिया गया.

आयोजित तीसरी चुनावी पाठशाला में वैसे मतदाताओं पर चर्चा हुई, जिन्हें बीएलओ ढूंढ नहीं पाए और बीएलए द्वारा अब तक उनकी पहचान नहीं कर पाए. बूथों पर चल रहे चुनावी पाठशाला का निरीक्षण जिले के कई पदाधिकारियों ने किया और समस्याओं को सुना और निदान निकाला. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी मेघा भारद्वाज भी अधिकारियों के साथ कई बूथों का निरीक्षण की और मौजूद बीएलओ व बीएलए टू सहित मौजूद लोगों की समस्याएं सुनीं.

चुनावी पाठशाला का आयोजन (ETV BHARAT)

डीसी मेघा भारद्वाज ने बताया कि चुनावी पाठशाला एवं बैठक के जरिए एएसडीडी सूची को अंतिम रूप देने, प्राप्त गणना प्रपत्रों का संकलन एवं सत्यापन करने, एक परिवार के सभी सदस्य एक ही मतदान केंद्र में नाम हो यह सुनिश्चित करने, विदेशी नागरिकों से प्राप्त गणना प्रपत्र पर विचार कर सूची ईआरओ/एईआरओ को उपलब्ध कराना है, ताकि कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में सम्मिलित न हो सके.

CHUNAVi PATHSHALA organized in Pakur regarding SIR process
मतदान केंद्र पर मौजूद लोग (ETV BHARAT)

डीसी ने बताया कि कई मतदान केंद्रों से एसडीडी सूची फाइनल के दौरान कई मतदाताओं का गणना प्रपत्र बीएलओ के पास इसलिए रह गया है कि बीएलओ द्वारा उसकी काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चल सका. जबकि बीएलए टू भी पहचान नहीं कर पा रहे हैं. डीसी ने कहा कि सदर प्रखंड के कई ऐसे बूथ हैं जहां सौ से ज्यादा मतदाताओं का कोई अता-पता नहीं चल पा रहा है. इसलिए इन इलाकों में दो तीन दिनों के लिए विशेष कैंप लगा रहेगा और वैसे मतदाताओं की खोज कर उसका गणना प्रपत्र जमा कराने का काम किया जाएगा, ताकि कोई भी मतदाता छूटे नहीं.

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