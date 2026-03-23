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मनेंद्रगढ़ में चैत्र नवरात्रि पर आस्था का महासागर, 801 मीटर लंबी भव्य चुनरी यात्रा

मनेंद्रगढ़ में इस वर्ष आयोजित चुनरी यात्रा कई मायनों में खास रही. हजारों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं ने पूरे शहर को भक्तिमय माहौल में रंग दिया. पारंपरिक वेशभूषा में सजी माताएं और बहनें जब सिर पर चुनरी धारण कर सड़कों पर उतरीं, तो पूरा शहर “जय माता दी” के जयघोष से गूंज उठा.

एमसीबी : मनेंद्रगढ़ में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर चतुर्थी के दिन भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला. हर साल की तरह इस साल भी भव्य चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए. इस दौरान लोगों ने एकता और समरसता का भी अनूठा संदेश दिया.

मनेंद्रगढ़ में चुनरी यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

हर साल बढ़ाई जा रही चुनरी की लंबाई

इस बार यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता रही इसकी लंबाई, जो बढ़कर 801 मीटर तक पहुंच गई. आयोजकों के अनुसार, इस धार्मिक परंपरा की शुरुआत कभी मात्र 51 मीटर की चुनरी से हुई थी, लेकिन श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था और सहभागिता ने इसे आज एक विराट स्वरूप दे दिया है.

मनेंद्रगढ़ श्रद्धालुओं का शहर है, धार्मिक शहर है. नवरात्र में धूमधाम से माता की पूजा कर समिति ने 801 मीटर चुनरी यात्रा निकाली है. इस परंपरा को ऐसे ही निरंतर चलने की शुभकामनाएं देते हैं - राजकुमार केशरवानी, स्थानीय

काली मंदिर से निकाली गई चुनरी यात्रा

यात्रा की शुरुआत शहर के प्राचीन काली मंदिर से विधिवत पूजा अर्चना के साथ हुई. मां दुर्गा की आराधना के बाद चुनरी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया. यात्रा में मां दुर्गा के तीन स्वरूपों की आकर्षक झांकियां भी शामिल की गईं, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी रहीं. ढोल-नगाड़ों की गूंज, भक्ति गीतों और जयकारों के बीच आगे बढ़ती यह यात्रा एक आध्यात्मिक उत्सव का रूप ले चुकी थी.

चैत्र नवरात्रि 2026 पर काली मंदिर से निकाली गई चुनरी यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

चुनरी यात्रा काली मंदिर से प्रारंभ होकर बस स्टैंड, पीडब्ल्यूडी चौक और बाईपास मार्ग होते हुए खेड़िया तिराहा पहुंची. यहां स्थानीय लोगों और समाजसेवियों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया. जगह-जगह सेवा शिविर लगाए गए थे, जहां श्रद्धालुओं के लिए शीतल जल, शरबत और प्रसाद की व्यवस्था की गई. इसके बाद यात्रा विवेकानंद चौक होते हुए शीतला माता मढ़िया पहुंची, जहां विशेष पूजा-अर्चना की गई. फिर राम मंदिर होते हुए यात्रा पुनः काली मंदिर पहुंची, जहां विधिवत समापन किया गया.

माता के रूप में एमसीबी जिले की बच्चियां (ETV Bharat Chhattisgarh)

काली मंदिर, बस स्टैंड से होते हुए सभी मंदिरों का भ्रमण कर वापस काली मंदिर पहुंचेंगे. मंदिर को प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं को बांटा जाएगा -दीपक पाण्डेय, पुजारी

2019 से चुनरी यात्रा निकाल रहे हैं. पहले साल 51 मीटर की चुनरी यात्रा निकाले थे. मां दुर्गा की कृपा से हर वर्ष यह आयोजन और भी भव्य होता जा रहा है. यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि भक्तों की अटूट आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है -मुकेश अग्रवाल, आयोजक, काली मंदिर समिति

मनेंद्रगढ़ की यह चुनरी यात्रा अब केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था का पर्व बन चुकी है. बढ़ती चुनरी की लंबाई और श्रद्धालुओं का उत्साह इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में यह आयोजन पूरे प्रदेश में अपनी अलग पहचान बनाएगा. पूरे आयोजन के दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे यात्रा शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सकी.