ट्रंप के टैरिफ से क्रिसमस बाजार ठंडा, ऑर्डर नहीं मिलने से कानपुर के व्यापारी परेशान, 15 जनवरी के बाद आएगा बूम
क्रिसमस को लेकर यूरोप के कई देशों से उत्पादों की डिमांड आती थी, लेकिन इस साल निर्यातकों को ऑर्डर नहीं मिले हैं.
कानपुर : अमेरिकी टैरिफ के कारण प्रदेश के निर्यातकों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. अगस्त में लागू हुई 50% टैरिफ से कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है. इस साल निर्यातकों को क्रिसमस के लिए कोई खास ऑर्डर नहीं मिले हैं. जबकि पिछले सालों तक सूबे के निर्यातकों के पास साज सज्जा का सामान संबंधी उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, लेदर बैग्स, बेल्ट, पर्स समेत अन्य लग्जीरियस उत्पाद, एशेंसियल ऑयल के खूब ऑर्डर रहते थे.
उत्तरी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ओमान, बहरीन समेत कई अन्य देशों में नवंबर से ही क्रिसमस का उल्लास शुरू हो जाता है. हालांकि, इस साल अमेरिकी टैरिफ ने निर्यातकों के ऑर्डर्स डंप कर दिए. लेदर कारोबारी (निर्यातक) प्रेरणा वर्मा ने बताया, क्रिसमस पर पहले बड़ी संख्या में ऑर्डर्स मिलते थे. लेकिन, इस साल बाजार पूरी तरह से ठंडा है. अमेरिका में टैरिफ के चलते भारतीय उत्पाद महंगे हुए हैं, इस वजह से वहां के कारोबारी कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं.
15 जनवरी तक कई देशों में शटडाउन : फेडरेशन आफ इंडियन एक्सपोर्ट आर्गेनाइजेशन (फियो) के सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने बताया, यूरोप के कई देशों में नवंबर से दिसंबर तक जो हर साल उत्पादों की डिमांड बढ़ती थी, वह इस साल देखने को नहीं मिली है.
क्रिसमस के साथ ही आने वाले नए साल में भी उप्र के निर्यातकों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी. इसका एक बड़ा कारण है, कई देशों में होने वाला शटडाउन. अमेरिकी टैरिफ की दरें लागू होने से निश्चित तौर पर निर्यातकों के लिए संकट का दौर है.
अमेरिका के साथ कई ऐसे देश हैं, जहां टैरिफ के चलते कारोबार करना मुश्किल हो गया है. अब रूस से कारोबार को लेकर आस जगी है. इसके अलावा कुछ और देश हैं, जहां कारोबार बढ़ाया जा सकता है. उम्मीद है, 15 जनवरी के बाद निर्यातकों के सामने अच्छा समय आएगा. यूके, फिलीपिंस समेत अन्य देशों से लगातार अच्छा कारोबार हो रहा है.
