रायपुर में क्रिसमस: ये केवल जन्मदिन नहीं परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक, गौशाला से जुड़ी विशेष परंपरा
क्रिसमस के मौके पर राजधानी के गिरजाघर और चर्च में रौनक है. मसीह समाज के लोगों ने मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु को याद किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 25, 2025 at 3:19 PM IST
रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित देश और दुनिया में मसीह समाज का प्रमुख पर्व क्रिसमस 25 दिसंबर को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. इस अवसर पर चर्च और गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया गया. मसीह समाज के लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं, केक काटे और विशेष प्रार्थनाएं कीं.
प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां: ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था. हालांकि, उनका जन्मोत्सव 24 दिसंबर की रात को मनाया जाता है. इसी रात चर्चों में विशेष प्रार्थना सभा और जागरण का आयोजन किया गया. क्रिसमस की सुबह मसीह समाज के लोगों ने चर्च और गिरजाघरों में मोमबत्ती जलाकर प्रभु यीशु की आराधना की. इस दौरान सभी चर्चों में खास रौनक देखने को मिली.
प्रेम और शांति का संदेश: यीशु भक्त प्रदीप गिल ने बताया कि क्रिसमस केवल एक जन्मदिन नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु प्रेम के कारण इस दुनिया में आए और क्रिसमस के दिन हम उसी प्रेम को एक-दूसरे में बांटते हैं. चर्च में कैंडल जलाकर प्रार्थना की जाती है और यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थनाओं को याद किया जाता है.
मानवता के उद्धार के लिए आए प्रभु यीशु: सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, बैरन बाजार के फादर जान जेवियर ने कहा कि क्रिसमस का मुख्य आयोजन 24 दिसंबर की रात को होता है. उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु ने करीब 2025 वर्ष पहले जन्म लिया था और वे ईश्वर के पुत्र हैं. वे मानवता को पाप, दुख और कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए पृथ्वी पर आए.
प्रभु यीशु का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और उन्होंने अपना जीवन भी साधारण लोगों की तरह जिया. देश और प्रदेशवासियों को शांति और प्रेम का संदेश दिया.- जॉन जेवियर, फादर
गौशाला में जन्म, इसलिए विशेष परंपरा: ईसाई धर्म की मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म बेथलहम की एक गौशाला में हुआ था. इसी कारण हर साल क्रिसमस के मौके पर चर्च और घरों में गौशाला (क्रिब) बनाई जाती है, जहां प्रभु यीशु के जन्म दृश्य को दर्शाया जाता है.
रायपुर के 7 बड़े गिरजाघर हैं, जहां क्रिसमस पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. इनमें शामिल हैं:
- सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च, बैरन बाजार
- सेंट पॉल चर्च, मोतीबाग
- सेंट टैरेसा चर्च, अमलीडीह
- सेंट जॉन चर्च, अवंती विहार
- सेंट मेरी चर्च, टाटीबंध
- सेंट फ्रांसिस चर्च, भनपुरी
- सेंट मैथ्यू चर्च, गुढ़ियारी
कैरोल सिंगिंग से हुई शुरुआत: क्रिसमस की तैयारियां 4 दिसंबर से ही शुरू हो गई थीं. मसीह समाज के लोग घर-घर जाकर कैरोल सिंगिंग करते हैं और प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देते हैं. 24 दिसंबर की रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक चर्चों में विशेष जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.
प्रभु यीशु को गरीबों, शोषितों और कमजोरों का मसीहा माना जाता है. उन्होंने मानवता को प्रेम, क्षमा और सदमार्ग का संदेश दिया. क्रिसमस का पर्व इसी प्रेम और शांति के संदेश को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का अवसर है.