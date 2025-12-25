ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े चर्च में क्रिसमस, कुनकुरी के रोजरी की महारानी महागिरजाघर में क्रिसमस की भव्यता

इस पावन अवसर पर जिले के कुनकुरी में स्थित रोजरी की महारानी महागिरजाघर आस्था का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा. देश के बड़े चर्चों में गिने जाने वाले इस महागिरजाघर के विशाल सभागार में एक साथ करीब 10 हजार श्रद्धालु प्रार्थना कर सकते हैं. हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति को देखते हुए प्रार्थना सभा कक्ष के बाहर भी भव्य पंडाल लगाए गए थे, जहां तक अत्याधुनिक साउंड सिस्टम के माध्यम से प्रार्थना और प्रवचन की आवाज पहुंचाई गई.

जशपुर जिले की कुल 56 चर्चों में क्रिसमस को लेकर व्यापक तैयारियां की गई थीं. आधी रात होते ही जैसे ही प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनाया गया, चर्चों में घंटियों की गूंज, प्रार्थनाओं की ध्वनि और भक्ति गीतों के स्वर वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरते चले गए. इसके बाद एक-दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा.

जशपुर : देशभर में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है. प्रभु यीशु मसीह के जन्म पर्व क्रिसमस की खुशियां गुरुवार देर रात से ही उल्लास और भक्ति भाव के साथ बिखर गईं. एशिया के दूसरे बड़े चर्च कुनकुरी के रोजरी की महारानी महागिरजाघर में 24 दिसंबर की रात आयोजित विशेष प्रार्थना अनुष्ठानों में शामिल होने के लिए मसीही समाज के लोग बड़ी संख्या में चर्चों में उमड़े.

छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चर्च (ETV Bharat Chhattisgarh)

क्रिसमस पर्व के अवसर पर महागिरजाघर सहित जिलेभर के चर्चों को आकर्षक लाइटिंग, रंगीन झालरों और कैंडल से सजाया गया. चर्च परिसर में सजी चरनी श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही. कुनकुरी महागिरजाघर में कई स्थानों पर भव्य और सुंदर चरनी सजाई गई थी. इसके अलावा अनेक परिवारों ने अपने घरों में भी चरनी बनाई. मान्यता के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था, इसी ऐतिहासिक दृश्य को चरनी के माध्यम से दर्शाया जाता है.

चर्चों को आकर्षक लाइटिंग, रंगीन झालरों और कैंडल से सजाया (ETV Bharat Chhattisgarh)

बिशप स्वामी का आशीर्वचन, शांति और प्रेम का संदेश

क्रिसमस की मध्यरात्रि प्रार्थना सभा में बिशप स्वामी ने श्रद्धालुओं को आशीर्वचन प्रदान करते हुए प्रेम, शांति, करुणा और भाईचारे का संदेश दिया. पल्ली पुरोहितों ने बाइबल पाठ के माध्यम से प्रभु यीशु के आगमन का आध्यात्मिक अर्थ समझाया और मानवता की सेवा को ही सच्चा धर्म बताया. आधी रात के बाद महागिरजाघर परिसर में प्रभु यीशु के भक्ति गीत गूंजने लगे, जिनमें मसीही समाज के लोगों ने सामूहिक सहभागिता की.

रोजरी की महारानी महागिरजाघर में क्रिसमस (ETV Bharat Chhattisgarh)

रोजरी की महारानी महागिरजाघर : इतिहास, श्रम और श्रद्धा की अमिट गाथा

कुनकुरी स्थित रोजरी की महारानी महागिरजाघर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि श्रद्धा, सहयोग और एकजुटता की जीवंत मिसाल है. चर्च के पल्ली पुरोहित फादर सुनिल कुजूर के अनुसार, इस महागिरजाघर का निर्माण कार्य वर्ष 1962 में आधारशिला रखे जाने के साथ प्रारंभ हुआ. स्थानीय पत्थरों से निर्मित इस चर्च का निर्माण चरणबद्ध तरीके से हुआ.

वर्ष 1964 में चर्च के एक हिस्से का निर्माण पूरा हुआ

वर्ष 1979 में दूसरे हिस्से का निर्माण संपन्न हुआ

वर्ष 1982 में इस भव्य महागिरजाघर का लोकार्पण किया गया

करीब 17 वर्षों की सतत मेहनत के बाद यह ऐतिहासिक भवन आकार ले सका. फादर सुनिल कुजूर ने बताया कि चर्च के निर्माण में स्थानीय आदिवासी मजदूरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा. इसके लिए श्रद्धालुओं ने आपस में आर्थिक सहयोग एकत्र कर निर्माण कार्य को संभव बनाया. यही कारण है कि यह महागिरजाघर सामूहिक श्रम और विश्वास का प्रतीक बन चुका है.

सात संस्कारों पर आधारित अनूठी वास्तुकला

रोजरी की महारानी महागिरजाघर अपनी अनूठी और सुंदर वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है. चर्च की बनावट बाइबिल में वर्णित तथ्यों और मसीही परंपराओं पर आधारित है. गिरजाघर का प्रार्थना एवं पूजा स्थल सात विशाल स्तंभों पर टिका हुआ है. ये सात स्तंभ मसीही समाज के सात संस्कारों के प्रतीक हैं. बपतिस्मा,परम प्रसाद,मेल-मिलाप,दृढ़ कर्म,विवाह,पुरोहिताई,रोगियों की सेवा.

छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चर्च (ETV Bharat Chhattisgarh)

यह वास्तु संरचना न केवल धार्मिक आस्था को दर्शाती है, बल्कि मसीही जीवन दर्शन की गहराई को भी प्रदर्शित करती है. फादर सुनिल कुजूर ने यह भी जानकारी दी कि इस महागिरजाघर में अब तक चार बिशपों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है, जिनमें विक्टोर किंडो, फ्रांसिस एक्का, इस्तानिलास तिग्गा और आस्क सेवरन शामिल हैं.

जशपुर के कुनकुरी में क्रिसमस (ETV Bharat Chhattisgarh)

सर्वधर्म समभाव की मिसाल है कुनकुरी का क्रिसमस

बिशप एमानुएल केरकेट्टा के सचिव एवं पुरोहित जान क्रूस मिंज ने बताया कि रोजरी की महारानी महागिरजाघर में आयोजित होने वाली क्रिसमस प्रार्थना सभा सर्वधर्म समभाव की अनुपम मिसाल है. प्रतिवर्ष इस आयोजन में कुनकुरी और आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ एवं पड़ोसी राज्यों से हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं. खास बात यह है कि इस प्रार्थना सभा में मसीही समाज के साथ-साथ अन्य धर्मों के लोग भी श्रद्धा और सम्मान के साथ भाग लेते हैं, जो सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को मजबूत करता है.

महागिरजाघर का निर्माण कार्य वर्ष 1962 में शुरू हुआ (ETV Bharat Chhattisgarh)

आस्था का पर्व, समाज को जोड़ने वाला संदेश

कुल मिलाकर, कुनकुरी का रोजरी की महारानी महागिरजाघर और यहां मनाया जाने वाला क्रिसमस पर्व न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यह सामाजिक एकता, सहयोग, प्रेम और शांति का सशक्त संदेश भी देता है. प्रभु यीशु के जन्म का यह महापर्व जिलेभर में उम्मीद, करुणा और मानवता की भावना को और अधिक मजबूत कर गया.