नए साल पर घूमने जाने का बना रहे प्लान, तो कुरुक्षेत्र का ये डेस्टिनेशन है बेस्ट ऑप्शन

महाभारत अनुभव केंद्र: कु रुक्षेत्र को गीतास्थली और महाभारत स्थल कहा जाता है. यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था. ऐसे में यहां पर महाभारत से जुड़ी हुई कई ऐसे ही चीजें हैं, जो बच्चे देखकर काफी अच्छा महसूस करेंगे. उनमें से सबसे बड़ी और नई चीज कुरुक्षेत्र के ज्योति सर में स्थित महाभारत अनुभव केंद्र है, जिसका उद्घाटन कुछ समय पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था. इसमें विदेशी तकनीक का प्रयोग किया गया है. जहां पर महाभारत का काफी अच्छे तरीके से चित्रण किया गया है. यहां पर बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ-साथ धार्मिक दृष्टि से काफी अच्छा माना जाता है. यहां पर घूमने के लिए दो से तीन घंटे का समय लगता है. छुट्टियों पर आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है.

कुरुक्षेत्र/करनाल: क्रिसमस के साथ ही छुट्टियों का दौर शुरू हो गया है. इस समय लोग क्रिसमस और नए साल पर बच्चों के साथ टूर का प्लान बना रहे हैं. ठंड में कोहरे के कारण बच्चों को लेकर दूर घूमने जाना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में लोग पास में विकल्प तलाशते हैं. अगर आप हरियाणा के निवासी हैं या फिर हरियाणा में छुट्टियां बिताने जा रहे हैं तो आप कुरुक्षेत्र और करनाल में घूमने का प्लान बना सकते हैं. यहां कई ऐसे पिकनिक स्पॉट हैं, जहां बच्चे से लेकर बड़े तक मजे कर सकते हैं.

कुरुक्षेत्र पिपली चिड़ियाघर:इसके अलावा कुरुक्षेत्र के पिपली चिड़ियाघर भी आप बच्चों के साथ विजिट कर सकते हैं. यहां बच्चों को काफी अच्छा महसूस होगा, क्योंकि यहां पर 73 प्रकार के जानवर और सैकड़ो पक्षी है. ईटीवी भारत से पिपली चिड़ियाघर इंचार्ज देवेंद्र ने कहा कि, "यहां पर बच्चों के साथ-साथ वयस्क लोगों की भी टिकट बहुत कम रखी गई है, ताकि बच्चे यहां पर आए और खूब आनंद उठाएं. यह राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर पिपली बस स्टैंड के बिल्कुल पास है, जहां पर करीब 2 से 3 घंटे आप खूब आनंद उठा सकते हैं."

शेखचिल्ली का मकबरा: इसके अलावा कुरुक्षेत्र में शेखचिल्ली का मकबरा भी बेस्ट डेस्टिनेशन में से एक है. इसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है. इसको शेखचिल्ली में बनाया था, जो काफी प्राचीन और पुराने इमारत है. यहां पर मकबरे के अंदर एक म्यूजियम भी बनाया गया है, जिसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. यहां भी करीब 2 घंटे के लिए बच्चे खूब आनंद उठा सकते हैं. यहां पर शेखचिल्ली मकबरे के साथ करण का टीला है. यहां पर एक पिकनिक स्पॉट है. बच्चे वहां ग्राउंड में खूब मस्ती कर सकते हैं.

कल्पना चावला तारामंडल: कुरुक्षेत्र का कल्पना चावला तारामंडल बच्चों को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला स्पॉट है. इसे कल्पना चावला को समर्पित किया गया है. यहां पर दिन में 3D शो भी चलाए जाते हैं, जिसमें अंतरिक्ष के बारे में और ब्रह्मांड के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है. यहां भी कम दाम की टिकट रखी गई है. बच्चे यहां करीब 2 घंटे के लिए खूब एंजॉय कर सकते हैं. जो बच्चे अंतरिक्ष से जुड़ी हुई खोज में और चीजों में दिलचस्पी रखते हैं. उनके लिए यह काफी अच्छा स्थान है, क्योंकि यहां से उनको बहुत ऐसी चीजें सीखने को और देखने को मिलेगी, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी. यह कुरुक्षेत्र पिहोवा रोड पर स्थित है.

पैनोरमा और कृष्ण संग्रहालय: पैनोरमा और कृष्ण संग्रहालय कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर के पास देवीलाल चौक पर स्थित है. पैनोरमा में साइंस से जुड़ी हुई काफी ऐसी चीज हैं जिनको आविष्कार के तौर पर प्रयोग किया गया था. यहां पर बच्चों को दिखाने के लिए वह लगाई गई है, जो बच्चे साइंस में रुचि रखते हैं और नई-नई रिसर्च करते हैं. उनके लिए यह सबसे अच्छा स्थान रहने वाला है. वहीं, पैनोरमा के प्रथम तल महाभारत का चित्रण भी किया गया है. महाभारत के युद्ध के दौरान दृश्य को वहां पर दर्शाया गया है. यहां भी बहुत कम दाम के टिकट रखे गए हैं. करीब दो से तीन घंटे का यहां पर विजिट रहता है. इसके साथ ही कृष्णा संग्रह बनाया गया है, जहां पर बहुत पुराने ग्रंथों को संग्रह करके रखा गया है. यहां पर बहुत ही प्राचीन ग्रंथ देखने को मिलेंगे, जो धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखते हैं.

कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर: कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर, ये भारत हीं नहीं विदेशों में भी काफी प्रसिद्ध है. इसका निर्माण ब्रह्मा ने करवाया था. यह धार्मिक दृष्टि से काफी महत्व रखता है. यहां पर एशिया का सबसे बड़ा तालाब ब्रह्म सरोवर है, जिस का दृश्य हर किसी को पसंद आता है. यह बच्चों के लिए भी काफी अच्छा स्थल है, क्योंकि यहां पर पिकनिक स्पॉट के तौर पर भी बच्चे आ सकते हैं. ब्रह्म सरोवर के बीच में विशालकाय रथ बनाया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं.

धार्मिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कुरुक्षेत्र भ्रमण: जो लोग धर्म को मानते हैं, धार्मिक हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और बच्चों को भी अध्यात्म से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए कुरुक्षेत्र के ये सारे डेस्टिनेशन बेस्ट ऑप्शन है. धार्मिक दृष्टि से देखे तो कुरुक्षेत्र के हर कोने में धार्मिक चीज बनाई गई है. यहां पर ब्रह्म सरोवर और उसके अंतर्गत आने वाले सैकड़ो मंदिर, माता भद्रकाली मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, ज्योतिसर का मंदिर ऐसे बहुत से मंदिर और धार्मिक स्थल है, जहां पर माता-पिता अपने बच्चों को लेकर धार्मिक यात्रा भी कर सकते हैं. ताकि उनको अपने धर्म और उनके बारे में जानकारी मिले.

करनाल की करण लेक: कुरुक्षेत्र के साथ-साथ करनाल भी टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है, जो लोग पहाड़ों में जाकर बोटिंग करना चाहते हैं, उनके लिए करनाल घूमना सबसे अच्छा है, क्योंकि यहां पर कर्ण लेक है. यहां पर बोटिंग की जा सकती है. अगर आप करनाल में घूमने जा रहे हैं, तो ये डेस्टिनेशन आपके लिए बेस्ट है.

अगर आप भी नये साल और क्रिसमस पर बच्चों के साथ अच्छा और एंजॉयफुल टाइम बिताना चाहते हैं तो इन डेस्टिनेशन पर जाएं.

