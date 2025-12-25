ETV Bharat / state

क्रिसमस पर रंग-बिरंगी रौशनी से जगमग हुए गिरजाघर, प्रभु यीशु के जन्म लेते ही छाया उल्लास

यूपी में हर जगर बिखरीं क्रिसमस की खुशियां, मसीही समाज ने एक-दूसरे को दी बधाई.

प्रभु यीशु का हुआ जन्म
प्रभु यीशु का हुआ जन्म
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 2:13 PM IST

वाराणसी: पूरे देश की तरह बनारस में भी क्रिसमस की खुशियां मसीही समाज में बांटीं. भव्य सजावट और रंग बिरंगी रोशनियों से गिरजाघर सजे हैं. कड़ाके की ठंड के बीच 24 दिसंबर की आधी रात गिरिजाघरों में जुटे मसीही समुदाय के लोगों ने 12 बजते ही एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दीं. इससे पहले चर्चों में प्रार्थना सभाएं हुईं.

जन्मोत्सव का मुख्य आयोजन कैंटोनमेंट स्थित महागिरजा में हुआ. बुधवार की रात 11.30 बजे बिशप यूजिन जोसफ ने प्रार्थना भवन के मुख्य हाल में प्रवेश किया. 11:45 बजे उन्होंने आराधना शुरु की. मसीही समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने संसार में लोगों के पापों से मुक्ति के लिए जन्म लिया.

प्रभु यीशु का हुआ जन्म
बिशप यूजिन जोसफ ने कहा कि प्रभु यीशु ने पड़ोसियों से अच्छे व्यवहार, सभी से विनम्र भाव से पेश आने, भाईचारा रखने, एकता, बेसहारा, असहाय, पीड़ितों की मदद करने का संदेश दिया. रात 12 बजे चर्च में बेल बजाई गई और बिशप नवजात शिशु को हाथों में लेकर चर्च की वेदी पर पहुंचे. इस दौरान मसीही समुदाय के लोग प्रभु यीशु की बालरूप प्रतिमा की एक झलक पाकर धन्य हो उठे. लोगों ने एक दूसरे को मैरी क्रिसमस बोलकर बधाई दी.
वाराणसी में क्रिसमस की धूमधाम
वाराणसी में क्रिसमस की धूमधाम

प्रभु यीशु के जन्म के समय जो गीत स्वर्गदूतों ने गाए थे, उन्हीं को दोहरा कर श्रद्धालुओं ने प्रभु में आस्था प्रकट की. बिशप शिशु को लेकर आहिस्ता-आहिस्ता चले और महागिरजा के सामने गोशाला झांकी में स्थापित कर दिया. महागिरजा के पल्ली पुरोहित फादर जान अब्राहम व अन्य पुरोहितों ने यीशु की पूजा की. इससे पहले महागिरजा का प्रार्थना हाल का मुख्य फाटक 10.30 बजे खोला गया था.

वहीं प्रोटेस्टेंट मसीही समुदाय ने क्रिसमस पर मिड नाइट सर्विस का आयोजन किया. चर्चों में प्रभु यीशु जन्म के प्रतीक के रूप में चरनी सजाई गई, पूजा व बाइबिल पाठ हुआ. सेंट जांस महरौली, सेंट जांस लेढूपुर, सीएनआई चर्च सेंट पाल चर्च आफ बनारस, लाल चर्च, गिरजाघर चर्च, सेंट बेटल फुल गास्पल चर्च, तेलियाबाग, शिवपुर, लोहता, मवैया आदि चर्चों में भी प्रभु यीशु के जन्म के साथ पूजा व उल्लास का माहौल रहा.

चर्च
चर्च

फर्रुखाबाद में मसीह समाज ने मनाया प्रभु यीशु का जन्मोत्सव: फर्रुखाबाद में बुधवार को 12 बजते ही पूरा मसीह समाज क्रिसमस की खुशी में सराबोर हो गया. इस दौरान मैरी क्रिसमस की गूंज सुनाई दी. रात करीब 11 बजे से ही सीएनआई बढ़पुर चर्च में विशेष प्रार्थना सभा के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था. पादरी मनोज कुमार बताया कि क्रिसमस केवल उत्सव नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और मानवता के मार्ग पर चलने का संदेश है. इस दौरान चर्च परिसर में सांता क्लॉज बच्चों को टॉफी और चॉकलेट बांटते नजर आए तो वहीं लोग एक-दूसरे को गले लगाकर और शुभकामनाएं देकर प्रभु के प्रेम का एहसास करा रहे थे.

संपादक की पसंद

