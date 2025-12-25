ETV Bharat / state

लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस की धूम; रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया कैथेड्रल चर्च, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

लखनऊ : राजधानी में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया. हजरतगंज स्थित कैथेड्रल चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया. इस दौरान सभी धर्मों के हजारों लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाने पहुंचे. कैथेड्रल चर्च में शाम 5 बजे से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ. इस दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया. बच्चों ने प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया.





पुलिस बल रहा तैनात : क्रिसमस डे के मौके पर कैथेड्रल चर्च में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किये गये थे. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. इसके साथ ही सीआरपीएफ और पीएसी की टीम भी तैनात रही. हजरतगंज चौराहे से हलवासिया चौराहे तक रास्तों को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया था, ताकि घूमने आए हुए लोगों को दिक्कत न हो. पैदल चलकर लोग चर्च पहुंचें.





एंट्री से पहले स्क्रीनिंग : कैथेड्रल चर्च में प्रवेश करने से पहले गेट पर ही स्क्रीनिंग की गई, ताकि कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार का कोई अनावश्यक सामान लेकर अंदर न जा सके. स्क्रीनिंग में महिला और पुरुष का अलग-अलग गेट बनाया गया था. जिससे लोग चर्च के अंदर प्रवेश कर रहे थे.

गिरजाघर पहुंचीं महिलाओं ने कहा कि क्रिसमस का मौका है, इसलिए घूमने के लिए निकले हुए हैं. आज के दिन छुट्टी भी थी. यहां आकर अच्छा लगा. यहां पर पुलिस भी तैनात है, भीड़ बहुत ज्यादा है. पुलिस भीड़ नियंत्रित करने में लगी हुई है. कार्यक्रम अच्छा है.



जानिए क्या है मान्यता?



कैथेड्रल चर्च के फादर गेराल्ड जॉन मथाईश ने बताया कि ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में माता मरियम के यहां हुआ था. उनका जन्म प्रेम, करुणा, त्याग और मानवता का संदेश लेकर हुआ. प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन में प्रेम, क्षमा, दया और समानता का उपदेश दिया. क्रिसमस उसी संदेश को याद करने और अपनाने का दिन है. यह ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व है. लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं.



