ETV Bharat / state

लखनऊ के हजरतगंज में क्रिसमस की धूम; रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया कैथेड्रल चर्च, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

हजरतगंज चौराहे से हलवासिया चौराहे तक रास्तों पर लगाई गई बैरिकेडिंग.

रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया कैथेड्रल चर्च
रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया कैथेड्रल चर्च (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 10:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : राजधानी में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया गया. हजरतगंज स्थित कैथेड्रल चर्च को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया. इस दौरान सभी धर्मों के हजारों लोग प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशियां मनाने पहुंचे. कैथेड्रल चर्च में शाम 5 बजे से कार्यक्रम का आयोजन शुरू हुआ. इस दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया. बच्चों ने प्रभु यीशु के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन किया.



पुलिस बल रहा तैनात : क्रिसमस डे के मौके पर कैथेड्रल चर्च में सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किये गये थे. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा. इसके साथ ही सीआरपीएफ और पीएसी की टीम भी तैनात रही. हजरतगंज चौराहे से हलवासिया चौराहे तक रास्तों को चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर बंद किया गया था, ताकि घूमने आए हुए लोगों को दिक्कत न हो. पैदल चलकर लोग चर्च पहुंचें.

एंट्री से पहले स्क्रीनिंग : कैथेड्रल चर्च में प्रवेश करने से पहले गेट पर ही स्क्रीनिंग की गई, ताकि कोई भी अराजक तत्व किसी प्रकार का कोई अनावश्यक सामान लेकर अंदर न जा सके. स्क्रीनिंग में महिला और पुरुष का अलग-अलग गेट बनाया गया था. जिससे लोग चर्च के अंदर प्रवेश कर रहे थे.

गिरजाघर पहुंचीं महिलाओं ने कहा कि क्रिसमस का मौका है, इसलिए घूमने के लिए निकले हुए हैं. आज के दिन छुट्टी भी थी. यहां आकर अच्छा लगा. यहां पर पुलिस भी तैनात है, भीड़ बहुत ज्यादा है. पुलिस भीड़ नियंत्रित करने में लगी हुई है. कार्यक्रम अच्छा है.

जानिए क्या है मान्यता?

कैथेड्रल चर्च के फादर गेराल्ड जॉन मथाईश ने बताया कि ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में माता मरियम के यहां हुआ था. उनका जन्म प्रेम, करुणा, त्याग और मानवता का संदेश लेकर हुआ. प्रभु ईसा मसीह ने अपने जीवन में प्रेम, क्षमा, दया और समानता का उपदेश दिया. क्रिसमस उसी संदेश को याद करने और अपनाने का दिन है. यह ईसाई धर्म का सबसे बड़ा पर्व है. लोग चर्च में प्रार्थना करते हैं.


उन्होंने कहा कि क्रिसमस पर लोग घर सजाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, केक काटते हैं और उपहार देते हैं. साथ ही सांता क्लॉज बच्चों के लिए खुशी और उपहार का प्रतीक माने जाते हैं. यह परंपरा उदारता और खुशी बांटने का संदेश देती है.

लखनऊ में हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर की गई भव्य सजावट : क्रिसमस के अवसर पर लखनऊ में यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों के साथ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया. सैंटा क्लॉज ने मेट्रो ट्रेन और स्टेशनों में यात्रियों के साथ सफर किया और बच्चों को टॉफियां व चॉकलेट बांटकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक सुशील कुमार ने बताया कि हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर की गई भव्य क्रिसमस सजावट यात्रियों और सेल्फी प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रही. बड़ी संख्या में यात्रियों ने स्टेशन पर पहुंचकर सजावट के साथ यादगार पल कैद किए. यह सजावट एक जनवरी नए वर्ष तक यात्रियों के लिए उपलब्ध रहेगी, जिससे वे अपनी मेट्रो यात्रा के दौरान भी उत्सवी माहौल का आनंद ले सकें. उन्होंने बताया कि उत्सव को और रंगीन बनाने के लिए हजरतगंज मेट्रो स्टेशन पर ‘जज़्बा बैंड’ ने लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी आयोजित किया, जिसने यात्रियों के बीच उत्साहित माहौल तैयार कर दिया. उनका कहना है कि लखनऊ मेट्रो का यह प्रयास यात्रियों के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने की दिशा में एक पहल है.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में क्रिसमस पर्व पर जश्न की तैयारी; 1977 में हजरतगंज में बना था कैथेड्रल चर्च, जानिये क्या है इतिहास?

TAGGED:

CHRISTMAS CELEBRATION IN LUCKNOW
CHRISTMAS DAY 2025
CHRISTMAS CELEBRATION
CATHEDRAL CHURCH LUCKNOW
CHRISTMAS CELEBRATION IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.