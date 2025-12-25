ETV Bharat / state

कोरबा में धूमधाम से मनाई जा रही क्रिसमस की खुशियां, चर्च में यीशु के आगमन पर हुई मिस्सा-आराधना

मसीही समाज के लोगों ने ''जीवन का उजियाला है, मरियम के कोरा में का तारा टीम टीम चमकेला'' गाकर प्रभु को याद किया.

CHRISTMAS CELEBRATIONS
क्रिसमस की खुशियां (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 25, 2025 at 10:18 PM IST

कोरबा: बुधवार की रात 12 बजे प्रभु यीशु के अवतरण के साथ ही पूरे धरती पर खुशियां फैल गई. चरनी में जन्मे यीशु के आगमन के बाद मिस्सा-आराधना हुई, सभी गिरिजाघरों में घंटा बजने लगा. कड़कड़ाती ठंड के बाद भी प्रभु के आगमन का उत्साह लोगों में बना रहा. कल रात से शुरू हुआ क्रिसमस सेलिब्रेशन आज भी पूरे दिन जारी है. इससे पहले चर्च में कल विशेष प्रार्थना सभा के बाद केरोल सिंगिंग सहित कई गीत संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए गए.


आतिशबाजी और मिठाइयों के साथ सेलिब्रेशन

क्रिसमस के दिन लोगों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाई और लोगों के बीच मिठाइयां बांटी. लोगों ने प्रभु यीशु के आगमन पर एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी. बुधवार से ही प्रभु यीशु के आगमन को लेकर चर्चों में विशेष तैयारियां की गई थी. शहर समेत उपनगर व ग्रामीण क्षेत्रों के चर्चों में सुबह से ही मिस्सा अनुष्ठान किया जा रहा था. लोग चर्चों में अपने प्रभु के आगमन की खुशी मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे.

CHRISTMAS CELEBRATIONS
क्रिसमस की खुशियां (Etv Bharat)
बैथलहम के गौशाले में, जीवन का उजियाला है.... मरियम के कोरा में का तारा टीम टीम चमकेला.... जैसे गीत गाकर लोगों ने प्रभु यीशु को याद किया और जीवन में खुशहाली की कामना की.
CHRISTMAS CELEBRATIONS
क्रिसमस की खुशियां (Etv Bharat)


रोमन कैथोलिक चर्च कोसाबाड़ी में हुआ रंगारंग कार्यक्रम

रोमन कैथोलिक चर्च कोसाबाड़ी में कल आधी रात को प्रभु यीशु के आगमन के बाद विशेष आराधना हुई. विश्वासियों ने पर्व का महिमागान किया, चर्च के फादर ने चरनी में जन्म लिए बालक यीशु का चरण चूमकर धरती पर मुक्तिदाता का स्वागत किया. इस मौके पर सबसे ज्यादा उत्साह बच्चों के बीच देखने को मिला. बच्चे रंग बिरंगे ड्रेस में चर्च पहुंचे थे. कई बच्चे सांता क्लॉज बनकर भी आए थे.


100 साल पुराना है मेनोनाइट चर्च

क्रिसमस के मौके पर शहर के 100 साल पुराने मेनोनाइट चर्च में विश्वासियों ने कैंडल जलाए. क्रिसमस पर बड़े दिन की आराधना नगर के सभी चचों में 25 दिसंबर की सुबह से चल रही है. जहां फादर द्वारा विशेष आराधना कराई गई. इसी तरह कोसाबाड़ी व जिले के सभी चर्चों में भी बड़े दिन की आराधना स्थानीय पादरी द्वारा कराई गई.

क्रिसमस के दिन विशेष साज सज्जा के साथ विश्वासियों ने मंचीय कार्यक्रम का आयोजन भी किया, इसमें ड्रामा से लेकर सिंगिंग और प्रभु यीशु के जन्म को लेकर मंचन किया गया. मसीही समाज के लोग पूरे महीने इस खास दिन के लिए तैयारी करते हैं. केक काटकर और पकवान बनाकर लोगों ने क्रिसमस का सेलिब्रेशन किया, पूरे दिन पार्टी का दौर चलता रहा. जो देर शाम तक रात तक जारी है.


