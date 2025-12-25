ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में क्रिसमस सेलिब्रेशन, सबसे ऊंचे क्रिसमस ट्री को देखने के लिए उमड़ी भीड़

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल के नाम से मशहूर चंडीगढ़ शहर इस वक्त ख़ासा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है. यहां आज क्रिसमस की रौनक हर तरफ दिखाई दे रही है. शहर के चर्चों में जहां लोग प्रार्थना और विशेष क्रिसमस सभाओं के लिए जमा हो रहे हैं, वहीं शहर के एलांते मॉल में भी खासी भीड़ नज़र आ रही है क्योंकि यहां 30 फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया है जिसे शहर का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री बताया जा रहा है.

क्रिसमस ट्री ने खींचा ध्यान : चंडीगढ़ शहर में क्रिसमस के चलते प्रमुख चर्चों में बच्चों और परिवारों की अच्छी-खासी भीड़ देखी जा रही है. बच्चे सांता क्लॉज की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं और कैरोल सिंगिंग का आनंद ले रहे हैं. मोमबत्तियों और रोशनी से सजे चर्च बच्चों के लिए खास आकर्षण बने हुए हैं. वहीं एलांते मॉल में बनाया गया करीब 30 फीट ऊंचा लाल रंग का क्रिसमस ट्री लोगों का ध्यान खींच रहा है. ट्री के आसपास बच्चों की सबसे ज्यादा भीड़ नजर आ रही है. बच्चे सजावट, लाइट्स और सांता के साथ फोटो खिंचवाकर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं.

चंडीगढ़ में क्रिसमस सेलिब्रेशन (Etv Bharat)

क्रिसमस पर बच्चे खुश : मॉल के अंदर और बाहर क्रिसमस पांडा थीम पर सजाए गए शॉपिंग स्टॉल्स भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं. इन स्टॉल्स पर क्रिसमस डेकोरेशन आइटम्स, सांता हैट, केक, चॉकलेट्स, गिफ्ट आइटम्स और बच्चों के खिलौने खूब बिक रहे हैं. कई स्टॉल्स पर बच्चों के लिए खास गेम्स और छोटे-छोटे सरप्राइज भी रखे गए हैं, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया है.