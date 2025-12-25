ETV Bharat / state

उत्तराखंड में क्रिसमस सेलिब्रेशन की धूम, रंग-बिरंगी लाइट्स से सजे चर्च, जश्न का माहौल

देहरादून/मसूरी: दुनियाभर में आज क्रिसमस मनाया जा रहा है. क्रिसमस के मौके पर गिरिजाघरों में प्रार्थनाएं आयोजित की जा रही हैं. उत्तराखंड में भी क्रिसमस की धूम है. अलग अलग जगहों पर धूमधाम से क्रिसमस सेलिब्रेट किया जा रहा है.

पहाड़ों की रानी मूसूरी में क्रिसमस 2025 का पर्व पूरे श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया. प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर नगर के गिरिजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ. जहां प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया. आधी रात से ही चर्चों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी. जिससे पूरा शहर आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह से सराबोर नजर आया.

क्रिसमस के अवसर पर मसूरी के प्रमुख चर्च और आसपास के इलाकों को फूलों, रंगीन झालरों और आकर्षक रोशनी से सजाया गया. जैसे ही अंधेरा हुआ, जगमगाती लाइटों ने पूरे शहर को एक अलग ही उत्सवी रंग में रंग दिया. पर्यटक भी इस मनोहारी नजारे को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए. क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मिडनाइट मास का आयोजन किया गया. पादरियों ने बाइबिल से संदेश देते हुए कहा कि प्रभु यीशु का जीवन हमें प्रेम, क्षमा, त्याग और मानवता की सेवा का मार्ग दिखाता है. प्रार्थनाओं के दौरान विश्व शांति, आपसी सौहार्द और मानव कल्याण की कामना की गई.