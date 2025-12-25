ETV Bharat / state

बस्तर में भी मनाया गया क्रिसमस पर्व, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना, काटा गया केक

एक महीने पहले से क्रिसमस पर्व की तैयारी की जा रही थी. कार्यक्रम के अंत में केक काटा गया और सभी ने शुभकामनाएं दीं.

Christmas celebration Bastar
बस्तर में भी मनाया गया क्रिसमस पर्व (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Published : December 25, 2025 at 6:09 PM IST

बस्तर: पूरे विश्व के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी आज 25 दिसंबर को क्रिसमस का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया. सुबह से ही मसीह विश्वासी अपने-अपने घरों से निकलकर नजदीकी चर्चों में पहुंचे. चर्चों में यीशु मसीह के जन्म से जुड़े गीत गाए गए और विशेष प्रार्थनाएं की गईं.

बस्तर में भी मनाया गया क्रिसमस पर्व, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना, काटा गया केक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गीत, नृत्य और प्रभु के वचनों का संदेश: क्रिसमस के अवसर पर चर्च में विशेष गीत और नृत्य प्रस्तुत किए गए. इसके बाद पासवान द्वारा प्रभु यीशु के जन्म से जुड़े वचनों का संदेश दिया गया. कार्यक्रम के अंत में केक काटा गया और सभी ने एक-दूसरे को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं. बस्तर क्षेत्र में शांति और सद्भाव के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई.

Christmas celebration Bastar
कार्यक्रम के अंत में केक काटा गया और सभी ने शुभकामनाएं दीं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक महीने पहले से होती है तैयारी: एपिस्कोपल चर्च के सदस्य रत्नेश बेंजामिन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस की तैयारी एक महीने पहले से शुरू कर दी गई थी. सबसे पहले चर्च की साफ-सफाई और पेंटिंग की जाती है, फिर उसे सुंदर तरीके से सजाया जाता है. क्रिसमस से पहले हर रात मसीह समाज के लोगों के घरों में कैरोल सिंगिंग की जाती है. ठंड के मौसम के बावजूद सभी लोग पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लेते हैं.

Christmas celebration Bastar
बस्तर में क्रिसमस, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यीशु मसीह के जन्म का महत्व: चर्च की सदस्य ईशा चौधरी ने बताया कि जब पृथ्वी पापों से भर गई थी, तब परमेश्वर ने मनुष्यों को पापों से मुक्ति और उद्धार देने के लिए बैतलहम में कुंवारी कन्या के गर्भ से जन्म लिया. प्रभु यीशु ने संसार में रहकर कई चमत्कार किए और लोगों के पाप क्षमा किए. बाद में उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, लेकिन वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे. इस दिन को ईस्टर कहा जाता है. आज उसी प्रभु यीशु का जन्मदिन है, जिसे हम उद्धार के पर्व क्रिसमस के रूप में मनाते हैं.

Christmas celebration Bastar
एक महीने पहले से क्रिसमस पर्व की तैयारी की जा रही थी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
