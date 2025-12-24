क्रिसमस 2025: जैसलमेर के होटलों में खास सजावट, पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम
पर्यटन के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर को क्रिसमस के लिए खास तरीके से सजाया गया है. खासकर होटलों में विशेष प्रबंध किए गए हैं.
Published : December 24, 2025 at 6:06 PM IST
जैसलमेर: रेत के सुनहरे धोरों और ऐतिहासिक किलों के लिए विश्वविख्यात स्वर्णनगरी जैसलमेर इन दिनों प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की खुशियों में डूबी हुई है. क्रिसमस पर्व के अवसर पर शहर के प्रमुख होटल, पर्यटन आवास और टेंट स्थलों को विशेष रूप से सजाया गया है. सैलानियों की चहल-पहल से शहर गुलजार नजर आ रहा है. पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित भव्य इमारतों पर की गई आकर्षक रोशनी रात के समय जैसलमेर की सुंदरता में चार चांद लगा रही है.
स्थानीय कला से सजी अनूठी सजावट: क्रिसमस के मौके पर होटलों की प्रवेश दीर्घा और उद्यान क्षेत्रों में 20 से 30 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री लगाए गए हैं. इन वृक्षों को पारंपरिक राजस्थानी हस्तकला, कांच के शीशों और रंग-बिरंगे मनकों से सजाया गया है. यह अनोखी सजावट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. क्रिसमस पर्व को खास बनाने के लिए होटलों में इस बार खानपान की विशेष व्यवस्था की गई है. लगभग 300 प्रकार के व्यंजनों का विस्तृत प्रबंध किया गया है. इनमें शाकाहारी व मांसाहारी प्रारंभिक व्यंजन, मुख्य भोजन और पारंपरिक मिठाइयां शामिल हैं. पर्व विशेष के केक और मिठाइयों के साथ-साथ घेवर और गरम गुलाब जामुन जैसे देसी स्वाद भी परोसे जा रहे हैं.
राजस्थानी पकवानों की खास पहचान: इस बार अधिकतर होटलों में प्रत्यक्ष रसोई व्यवस्था अपनाई गई है, जहां रसोइए अतिथियों की पसंद के अनुसार उनके सामने ही भोजन तैयार कर रहे हैं. इससे भोजन ताजा होने के साथ-साथ मेहमानों को अलग अनुभव भी मिल रहा है. प्रत्यक्ष रसोई में स्थानीय व्यंजनों को विशेष स्थान दिया गया है. मिट्टी के चूल्हे पर बनी बाजरे की रोटी, केर-सांगरी, गट्टे की सब्जी और मसालेदार मांसाहारी व्यंजन सर्द रेगिस्तानी रात में लोगों का दिल जीत रहे हैं.
सेंटा क्लॉज बच्चों को बाटेंगे उपहार: क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. बच्चों द्वारा भजन-गीतों की प्रस्तुति के साथ लोक कलाकारों की पारंपरिक और सूफी गायन प्रस्तुति वातावरण को संगीतमय बनाएगी. रात्रि में सेंटा क्लॉज के आगमन के साथ बच्चों को उपहार और मिठाइयां वितरित की जाएंगी. खास फोटो स्थल भी बनाए गए हैं, जहां बच्चे सेंटा क्लॉज के साथ तस्वीरें खिंचवा सकेंगे. क्रिसमस पर्व के चलते जैसलमेर में अधिकांश होटल और पर्यटन स्थल पूरी तरह भरे हुए हैं. इससे स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को मजबूती मिल रही है.