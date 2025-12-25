क्रिसमस पर सजी दिल्ली, रंगीन रोशनी से सराबोर नजर आए चर्च, कड़ाके की ठंड में प्रार्थना करने पहुंच रहे लोग

ETV Bharat / state

दिल्ली के खान मार्केट स्थित मदर मैरी चर्च की तस्वीर (ETV BHARAT)
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है. क्रिसमस पर दिल्ली के चर्च सुंदर सजे हुए नजर आ रहे हैं. दिल्ली के खान मार्केट स्थित मदर मैरी चर्च में बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना के लिए पहुंचे. एक तरफ चर्च में शांति और आस्था का माहौल है तो दूसरी तरफ देश के कुछ हिस्सों में कुछ संगठनों द्वारा क्रिसमस को लेकर विरोध की खबरें भी सामने आ रही है.

खान मार्केट का मदर मैरी चर्च रोशनी और सजावट से सजा हुआ नजर आया. चर्च परिसर में मामबत्तियां जलाते लोग प्रार्थना करते परिवार और अनुशासित व्यवस्था दिखाई दी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले. चर्च के बाहर और अंदर दिल्ली पुलिस और सुरक्षाकर्मी तैनात रहे. हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा.

दिल्ली में चर्च सजे, लोग मना रहे क्रिसमस (SOURCE: ETV BHARAT)

हमने चर्च में मौजूद लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमें यहां पूरी सुरक्षा का एहसास हो रहा है इसलिए परिवार के साथ बेझिझक आए हैं , वहीं कुछ लोगों ने कहा कि क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश देता है और आज वही माहौल यहां नज़र आ रहा है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि त्योहार डर के माहौल में नहीं विश्वास और सुरक्षा के साथ मनाए जाने चाहिए.

दिल्ली के सेंट कैथेड्रिल चर्च से भी कुछ तस्वीरें सामने आई. यहां खूबसूरत सजावट देखी गई. लोग परिवार के साथ प्रार्थना के लिए एकत्र हुए थे. रंगीन रौशनी से सजे चर्च को देख बच्चे बड़े सभी खुश हो रहे थे. युवा सेल्फी लेते दिखे.

हालांकि इसी बीच देश के कुछ हिस्सों में कुछ संगठनों द्वारा क्रिसमस के आयोजन को लेकर विरोध भी किया जा रहा है. इन संगठनों का कहना है कि क्रिसमस को सार्वजनिक रूप से मनाना भारतीय संस्कृति से मेल नहीं खाता. वहीं सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिकों का मानना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां हर नागरिक को अपने धर्म और त्यौहार मनाने की संवैधानिक आजादी है.

प्रशासन की तरफ से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद है खान मार्केट के मदर मेरी चर्च में आज जो तस्वीर सामने आई है वह आस्था के साथ-साथ मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की भी थी.

