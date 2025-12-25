ETV Bharat / state

प्रभु यीशु के जन्म की खुशियों में डूबा जयपुर, शहर के गिरजाघरों में हुई प्रार्थना सभाएं

वैश्विक शांति के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगा: सुबह की प्रार्थनाओं में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और प्रभु यीशु के प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश को आत्मसात किया. बिशप और पादरियों ने बाइबल के संदेश सुनाते हुए विश्व में अमन-चैन, सद्भाव और शांति के लिए प्रार्थना कराई. ईसाई धर्मावलंबियों ने मानव जाति के कल्याण, सामाजिक एकता और वैश्विक शांति के लिए ईश्वर से आशीर्वाद मांगा. चर्चों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की मौजूदगी ने पर्व की रौनक को और बढ़ा दिया.

शहर में दिखा आध्यात्मिक माहौल : क्रिसमस के मौके पर जयपुर के सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च (एमआई रोड), ऑल सेंट्स चर्च (सी-स्कीम), सेंट जेवियर्स चर्च (अशोक मार्ग), होली रिडीमर चर्च (मालवीय नगर), एलएलजेएम चर्च (मानसरोवर) और न्यू इंडिया चर्च ऑफ गॉड (वैशाली नगर) सहित अन्य चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया.

जयपुर: क्रिसमस के मौके पर राजधानी के गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह के जन्म-झांकियां सजाई गई. मध्यरात्रि को मिडनाइट आराधना के बाद यीशु के देह धारण की प्रार्थना हुई, जिसमें विशेष प्रार्थना सभा के कारण प्रभु के जन्म से जुड़े कैरल गीत गूंजे. शहरभर के चर्चों में सुबह विशेष प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु के प्रेम, शांति और भाईचारे के संदेश का बखान किया गया. बिशप और पादरियों ने बाइबल का संदेश सुनाया और विश्व में अमन-चैन और शांति के लिए प्रार्थना की.

चर्च में यीशु मसीह जन्म-झांकियां (ETV Bharat Jaipur)

दुनिया के हर व्यक्ति को शांति की आवश्यकता: सेंट एंड्रयू चर्च, जयपुर के प्रेसिडेंट फादर दीपक बेरिस्टो ने बताया कि क्रिसमस मसीह समाज के लिए एक अत्यंत विशेष अवसर है. ईसा मसीह एक विशेष उद्देश्य के साथ धरती पर आए थे ताकि प्रेम, करुणा और स्नेह की भावना का प्रसार हो सके. यह दिन ईश्वर से प्रार्थना करने का अवसर है कि उनके संदेश को अपनाकर दुनिया को और बेहतर बनाया जा सके. वहीं, जयपुर चर्च के सेक्रेटरी समित रिचर्ड नॉर्ड ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह शांति और प्रेम का संदेश लेकर प्रकट हुए थे. आज समाज और दुनिया के हर व्यक्ति को शांति की आवश्यकता है और क्रिसमस का दिन इसी संदेश को समर्पित है.

जयपुर में ऑल सेंट चर्च जयपुर के प्रेसबिटर इंचार्ज फादर संदीप हैजकल ने कहा कि जीसस क्राइस्ट आज के दिन ईश्वर का शांति और प्रेम का संदेश लेकर प्रकट हुए थे, जो पूरी क्रिश्चियनिटी का संदेश भी है. यही वजह है कि समाज के लोग आज के दिन विशेष प्रार्थनाओं के लिए चर्च आते हैं, जहां फादर की ओर से वैश्विक शांति का संदेश दिया जाता है.

चर्च में प्राथर्ना सभा (ETV Bharat Jaipur)

इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने भी प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने अपने संदेश में ईसा मसीह की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रेम, करुणा, भाईचारा और सेवा की भावना से ही समाज को मजबूत और समरस बनाया जा सकता है. क्रिसमस को लेकर जयपुर के बाजारों और शॉपिंग मॉल में भी खास सजावट देखने को मिली. प्रमुख बाजारों को क्रिसमस थीम पर सजाया गया, जिससे शहर में उत्सव का माहौल बना रहा. घरों में क्रिसमस ट्री सजाए गए, केक काटे गए और कैरल गीत गाए गए. बच्चों के लिए सांता क्लॉज खुशी और उपहारों का प्रतीक बने रहे.