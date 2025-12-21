ETV Bharat / state

गुरुग्राम में धूमधाम से मनाया क्रिसमस कार्निवाल, बच्चों संग परिजन और टीचरों ने बिताए यादगार पल, सेंटा क्लॉज ने जमाया माहौल

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में धारव हाई स्कूल में क्रिसमस के अवसर पर विंटर कार्निवल टॉयटोपिया का आयोजन किया गया. इस कार्निवल में खिलौनों और क्रिसमस की खुशियों ने पूरे स्कूल को रंग-बिरंगा और आनंदमय बना दिया. बच्चों, अभिभावकों और आसपास के लोगों ने इस आयोजन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. दरअसल, इस साल "टॉयटोपिया" की थीम पर "टॉयज ऑफ द वर्ल्ड" रखी गई थी. जिसमें अलग-अलग देशों के खिलौनों के माध्यम से बच्चों को सीखने और रचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया था. कार्निवाल में लेगो लैंड, खिलौना बनाने की वर्कशॉप, खेल क्षेत्र और कई रचनात्मक गतिविधियां बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं.

सेंटा क्लॉज की एंट्री ने बढ़ाया उत्साह: कार्यक्रम में सेंटा क्लॉज की एंट्री ने बच्चों को बेहद खुश किया. वन-मिनट रॉक्स्टार टैलेंट शो में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई और इनाम जीते. खिलौना किरदारों के साथ फोटो खिंचवाने, रंगीन स्टॉल और स्वादिष्ट खाने का भी सभी ने खूब आनंद लिया. इस आयोजन में धारव हाई स्कूल के छात्रों ने साथ-साथ स्कूल के शिक्षा केंद्रों से जुड़े जरूरतमंद बच्चों और परिवारों ने हिस्सा लिया. इससे स्कूल के सभी बच्चों को समान शिक्षा और खुशी देने की सोच साफ नजर आई.