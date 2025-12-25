ETV Bharat / state

अजमेर में क्रिसमस की धूम, चर्चों में हुईं प्रार्थना सभाएं, 1 जनवरी तक चलेगा उत्सव

अजमेर में क्रिसमस महोत्सव शुरू हो गया. यह 1 जनवरी तक चर्च परिसर में मनाया जाएगा. इस दौरान विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी.

Christmas 2025
चर्च में प्रार्थना करते मसीह समाज के लोग (Etv Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 25, 2025 at 3:25 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: देश और दुनिया में क्रिसमस पर्व की धूम है. धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में भी क्रिसमस का पावन पर्व मसीही समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया. अजमेर के 11 प्रमुख चर्चों में देर रात प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई गईं. अगले दिन सुबह से ही चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म के प्रसंग और उद्देश्य को मसीही समाज ने सुना. इसके बाद चर्चों में प्रार्थना सभाएं हुईं, जहां लोगों ने अपने और अपने परिजनों की सलामती तथा देश-दुनिया में अमन-चैन और भाईचारे के लिए प्रार्थना की.

मसीही समाज के लिए 25 दिसंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. इस दिन दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया था. उनके जन्म की खुशियों को उत्सव के रूप में मसीही समाज मना रहा है. सुबह से ही अजमेर के प्राचीन चर्चों में रौनक छाई रही. नए कपड़े पहने मसीही समाज के लोग चर्चों में आराधना और प्रार्थना के लिए जुटे. इसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं. चर्च परिसर में प्रार्थना सभा के बाद लोगों ने केक से अपना मुंह मीठा किया. युवाओं में भी क्रिसमस का क्रेज साफ नजर आया. युवाओं ने चर्च में सेवा देने के साथ-साथ नए साल के जश्न के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं. चर्च परिसर में सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियां अगले सात दिनों तक चलेंगी.

पढ़ें: क्रिसमस पर्व पर स्वर्णनगरी के चर्च में विशेष प्रार्थना, शांति और भाईचारे का दिया गया संदेश

एक सप्ताह तक मनाया जाएगा क्रिसमस महोत्सव: क्रिसमस के मौके पर हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी. लोग एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटते नजर आए. रॉबर्टसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च समिति के सदस्य राकेश सैमुअल ने बताया कि चर्च में विशेष आराधना और प्रार्थना सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ शामिल हुए. चर्च में फादर आशीष जॉर्ज ने धार्मिक प्रवचन दिए. उन्होंने बताया कि प्रार्थना सभा में देश में अमन-चैन, भाईचारा और शांति के लिए प्रार्थनाएं की गईं. उन्होंने कहा कि क्रिसमस महोत्सव आज से शुरू हो गया है, जो 1 जनवरी तक चर्च परिसर में मनाया जाएगा. इस दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी.

Christmas 2025
क्रिसमस पर सजी धजी महिलाएं (Etv Bharat Ajmer)

एक-दूसरे के घर जाकर बांटती हैं खुशियां: लोलिता सैमुअल ने बताया कि क्रिसमस की शुरुआत प्रभु यीशु की आराधना और प्रार्थना के साथ हुई. प्रभु यीशु का धन्यवाद दिया गया कि उन्होंने साल भर अपने आशीष से हमें संभाल कर रखा. मसीही समाज के लोगों ने सामूहिक रूप से आराधना और प्रार्थनाएं कीं, यीशु की स्तुति की और उनके जन्म की खुशियां बांटने के लिए गीत गाए. उन्होंने बताया कि इस खुशी को बांटने के लिए सभी घरों में विशेष केक बनाए गए हैं, जो घर आने वाले रिश्तेदारों और परिचितों को खिलाकर खुशियां बांटे जाते हैं. मसीही समाज के लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देने के लिए घर-घर भी जाते हैं और मेहमाननवाजी का आनंद लेते हैं.

यह भी पढ़ें: क्रिसमस 2025: जैसलमेर के होटलों में खास सजावट, पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम

नई पीढ़ी को मिलती है जानकारी: अंजलि ने बताया कि क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. चर्च में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताया जाता है, ताकि नई पीढ़ी उनके जन्म और उद्देश्य को जान सके. उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए क्रिसमस महोत्सव के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. जब युवा आगे बढ़ते हैं, तो समाज को भी साथ लेकर चलते हैं. सामूहिक रूप से होने वाले इस महोत्सव में ऐसे अनेक कार्यक्रम होंगे, जिनसे बच्चों को प्रभु यीशु के बारे में जानने का मौका मिलेगा.

Christmas 2025
चर्च के बाहर जमा भीड़ (Etv Bharat Ajmer)

यह भी पढ़ें:क्रिसमस पर गिरजाघरों में हुई विशेष प्रार्थना सभाएं, ईसाई धर्मावलंबियों के साथ दूसरे धर्मों को मानने वाले भी पहुंचे चर्च

युवाओं में क्रेज: एलेक्स जॉर्ज ने बताया कि क्रिसमस से एक महीने पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं. प्रभु यीशु के जन्म का संदेश युवा कैरोल गाकर घर-घर पहुंचाते हैं. क्रिसमस से एक दिन पहले चर्च में मध्यरात्रि सेवा हुई. सुबह से ही चर्च में परिवार के साथ आराधना और प्रार्थना का दौर जारी है. अब लोग परिवार और रिश्तेदारों के घर जाएंगे.

TAGGED:

CHRISTMAS CELEBRATIONS
CHRISTMAS IN AJMER
PRAYER IN CHURCHES
CHRISTMAS 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.