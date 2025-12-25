ETV Bharat / state

अजमेर में क्रिसमस की धूम, चर्चों में हुईं प्रार्थना सभाएं, 1 जनवरी तक चलेगा उत्सव

अजमेर: देश और दुनिया में क्रिसमस पर्व की धूम है. धार्मिक पर्यटन नगरी अजमेर में भी क्रिसमस का पावन पर्व मसीही समाज ने हर्षोल्लास के साथ मनाया. अजमेर के 11 प्रमुख चर्चों में देर रात प्रभु यीशु के जन्म की खुशियां मनाई गईं. अगले दिन सुबह से ही चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म के प्रसंग और उद्देश्य को मसीही समाज ने सुना. इसके बाद चर्चों में प्रार्थना सभाएं हुईं, जहां लोगों ने अपने और अपने परिजनों की सलामती तथा देश-दुनिया में अमन-चैन और भाईचारे के लिए प्रार्थना की.

मसीही समाज के लिए 25 दिसंबर का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. इस दिन दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए प्रभु यीशु ने जन्म लिया था. उनके जन्म की खुशियों को उत्सव के रूप में मसीही समाज मना रहा है. सुबह से ही अजमेर के प्राचीन चर्चों में रौनक छाई रही. नए कपड़े पहने मसीही समाज के लोग चर्चों में आराधना और प्रार्थना के लिए जुटे. इसके बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं. चर्च परिसर में प्रार्थना सभा के बाद लोगों ने केक से अपना मुंह मीठा किया. युवाओं में भी क्रिसमस का क्रेज साफ नजर आया. युवाओं ने चर्च में सेवा देने के साथ-साथ नए साल के जश्न के लिए भी कई योजनाएं बनाई हैं. चर्च परिसर में सांस्कृतिक और खेलकूद गतिविधियां अगले सात दिनों तक चलेंगी.

एक सप्ताह तक मनाया जाएगा क्रिसमस महोत्सव: क्रिसमस के मौके पर हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखाई दी. लोग एक-दूसरे के साथ खुशियां बांटते नजर आए. रॉबर्टसन मेमोरियल कैथेड्रल चर्च समिति के सदस्य राकेश सैमुअल ने बताया कि चर्च में विशेष आराधना और प्रार्थना सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ शामिल हुए. चर्च में फादर आशीष जॉर्ज ने धार्मिक प्रवचन दिए. उन्होंने बताया कि प्रार्थना सभा में देश में अमन-चैन, भाईचारा और शांति के लिए प्रार्थनाएं की गईं. उन्होंने कहा कि क्रिसमस महोत्सव आज से शुरू हो गया है, जो 1 जनवरी तक चर्च परिसर में मनाया जाएगा. इस दौरान विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ-साथ खेलकूद प्रतियोगिताएं भी होंगी.