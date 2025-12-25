ETV Bharat / state

अकाल में 200 बच्चों की सेवा, स्वीडिश मिशनरी की इंसानियत से बना सागर का ईएलसी चर्च

सागर के ईएलसी चर्च में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस डे, 57 साल पहले बना था चर्च, अकाल में 200 बच्चों की थी सेवा.

SAGAR CHRISTMAS CELEBRATION
ईएलसी चर्च में मनाया जा रहा क्रिसमस डे (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 10:44 AM IST

Updated : December 25, 2025 at 11:31 AM IST

सागर: शहर में क्रिसमस मनाए जाने का इतिहास 200 साल से ज्यादा पुराना है. क्योंकि सागर में 1818 में ब्रिटिश फौज पहुंच चुकी थी और 1841 में ब्रिटिश सेना के लिए स्थापित की गयी चर्च में पहली प्रार्थना सभा हुई थी. आज सागर शहर में आठ चर्च मौजूद हैं, जिनमें क्रिसमस का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जाता है. सागर में स्वीडिश मिशन की चर्च की नींव 1939 में रखी गई थी और करीब 30 साल बाद यह चर्च बनकर तैयार हुई थी. जिसे आज ईएलसी चर्च के रूप में जाना जाता है. इस खूबसूरत चर्च में 24 दिसंबर से ही क्रिसमस पर्व शुरू हो गया और बुधवार शाम को प्रार्थना सभा के साथ पर्व की शुरुआत हुई. यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मनाया जाता है.

सागर शहर में कुल 8 चर्च
गर्ल्स डिग्री कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉ नवीन गिडियन बताते हैं कि, ''सागर शहर में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च मिलाकर कुल 8 चर्च हैं, जिनमें से पांच कैथोलिक चर्च हैं. जिनका इतिहास सागर में ब्रिटिश सेना की आमद से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा तीन चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च हैं. स्वीडिश मिशन स्कूल परिसर में स्थित ईएलसी चर्च एक प्रोटेस्टेंट चर्च है. पहले ये चर्च सागर यूनिवर्सिटी की घाटी पर स्थित था, जिसे अब ईएलसी हॉस्टल कहा जाता है. यहां ईसाई समुदाय की आबादी करीब 6 हजार है.

स्वीडिश मिशनरी की इंसानियत से बना सागर का ईएलसी चर्च (ETV Bharat)

29 साल में बना था ईएलसी चर्च
ईएलसी चर्च के सचिव ईवाय कुमार ने बताया कि, ''जो आज ईएलसी चर्च है, इसे पहले स्वीडिश मिशन चर्च के नाम से जाना जाता है. स्वीडिश मिशन की चार मिशनरी में से दो मिशनरी 1878 में सागर पहुंची थी. 1896 में भीषण अकाल के दौरान मिशनरी ने 200 बच्चों का पालन पोषण किया था. सागर में चर्च के निर्माण के लिए 1939 में आधारशिला यूनिवर्सिटी घाटी पर पुलिस लाइन के सामने रखी गयी थी. चर्च का निर्माण 29 साल में पूरा हुआ था. अप्रैल 1968 में चर्च का उद्घाटन हुआ था.''

SAGAR Swedish Mission CHURCH
चर्च में प्रभु यीशू की आकर्षक झांकी (ETV Bharat)
XMAS ELC CHURCH SAGAR
ईएलसी चर्च में विशेष सजावट कर प्रार्थना हुई (ETV Bharat)

बुधवार शाम प्रार्थना के साथ शुरू हुआ क्रिसमस
सागर के सभी चर्च में एक दिन पहले से क्रिसमस पर्व की शुरुआत हो गयी. ईएलसी चर्च में शाम पांच बजे प्रार्थना सभा हुई. ईएलसी चर्च की क्रिसमस के अवसर पर विशेष सजावट की गयी है. प्रभु यीशु की जन्मस्थली बैथलेहम शहर की आकर्षक झांकी सजाई गयी है. वहीं गौशाला (चरनी) की झांकी भी बनायी गयी है. क्रिसमस के त्यौहार में कैरोल मेकिंग के साथ केक कटिंग भी की गयी.

