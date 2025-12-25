ETV Bharat / state

अकाल में 200 बच्चों की सेवा, स्वीडिश मिशनरी की इंसानियत से बना सागर का ईएलसी चर्च

सागर: शहर में क्रिसमस मनाए जाने का इतिहास 200 साल से ज्यादा पुराना है. क्योंकि सागर में 1818 में ब्रिटिश फौज पहुंच चुकी थी और 1841 में ब्रिटिश सेना के लिए स्थापित की गयी चर्च में पहली प्रार्थना सभा हुई थी. आज सागर शहर में आठ चर्च मौजूद हैं, जिनमें क्रिसमस का त्यौहार उत्साह के साथ मनाया जाता है. सागर में स्वीडिश मिशन की चर्च की नींव 1939 में रखी गई थी और करीब 30 साल बाद यह चर्च बनकर तैयार हुई थी. जिसे आज ईएलसी चर्च के रूप में जाना जाता है. इस खूबसूरत चर्च में 24 दिसंबर से ही क्रिसमस पर्व शुरू हो गया और बुधवार शाम को प्रार्थना सभा के साथ पर्व की शुरुआत हुई. यहां पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार मनाया जाता है.

सागर शहर में कुल 8 चर्च

गर्ल्स डिग्री कॉलेज के इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉ नवीन गिडियन बताते हैं कि, ''सागर शहर में रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट चर्च मिलाकर कुल 8 चर्च हैं, जिनमें से पांच कैथोलिक चर्च हैं. जिनका इतिहास सागर में ब्रिटिश सेना की आमद से जुड़ा हुआ है. इसके अलावा तीन चर्च प्रोटेस्टेंट चर्च हैं. स्वीडिश मिशन स्कूल परिसर में स्थित ईएलसी चर्च एक प्रोटेस्टेंट चर्च है. पहले ये चर्च सागर यूनिवर्सिटी की घाटी पर स्थित था, जिसे अब ईएलसी हॉस्टल कहा जाता है. यहां ईसाई समुदाय की आबादी करीब 6 हजार है.