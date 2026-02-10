ETV Bharat / state

'अब क्रिश्चियन गंज नहीं, कृष्ण गंज कहिए' विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर नाम बदले

क्रिश्चियन गंज का नाम बदला ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : क्रिश्चियन गंज पुलिस थाना और क्रिश्चियन गंज चौकी अब कृष्ण गंज के नाम से जाने जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग ने नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं. क्षेत्रवासियों की लगातार मांग पर देवनानी ने इस संबंध में पुलिस विभाग से चर्चा की थी. देवनानी ने कहा कि ये प्रयास सनातन संस्कृति की ओर अहम कदम है. पूर्व में भी अजमेर में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक नामों को बदला गया था. इस दिशा में गृह विभाग के महानिरीक्षक दीपक कुमार ने निर्देश पर यह आदेश जारी किए हैं. पूर्व में भी बदले गुलामी के प्रतीकों के नाम : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि शहर के इतिहास और योगदान देने वाले विभूतियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए यह पहल चलाई है जो भविष्य में भी जारी रहेगी. इससे शहर की पहचान उसके महान व्यक्तित्वों और ऎतिहासिक योगदान से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगी. उन्होंने कहा कि इस कड़ी में गुलामी के प्रतीक फॉयसागर का नाम बदल कर वरुण सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया. पढ़ें. सरकार ने बदला मोहम्मदपुरा का नाम, अब कहलाएगा मोहनपुरा, नोटिफिकेशन किया जारी