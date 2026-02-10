'अब क्रिश्चियन गंज नहीं, कृष्ण गंज कहिए' विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर नाम बदले
नाम परिवर्तन के बाद पुलिस अभिलेखों, साइन बोर्डों, शासकीय दस्तावेजों और सभी आधिकारिक संचार माध्यमों में नया नाम कृष्ण गंज अंकित किया जाएगा.
Published : February 10, 2026 at 7:04 AM IST
अजमेर : क्रिश्चियन गंज पुलिस थाना और क्रिश्चियन गंज चौकी अब कृष्ण गंज के नाम से जाने जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देश पर गृह विभाग ने नाम परिवर्तन के आदेश जारी किए हैं. क्षेत्रवासियों की लगातार मांग पर देवनानी ने इस संबंध में पुलिस विभाग से चर्चा की थी. देवनानी ने कहा कि ये प्रयास सनातन संस्कृति की ओर अहम कदम है. पूर्व में भी अजमेर में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक नामों को बदला गया था. इस दिशा में गृह विभाग के महानिरीक्षक दीपक कुमार ने निर्देश पर यह आदेश जारी किए हैं.
पूर्व में भी बदले गुलामी के प्रतीकों के नाम : विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि शहर के इतिहास और योगदान देने वाले विभूतियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए यह पहल चलाई है जो भविष्य में भी जारी रहेगी. इससे शहर की पहचान उसके महान व्यक्तित्वों और ऎतिहासिक योगदान से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगी. उन्होंने कहा कि इस कड़ी में गुलामी के प्रतीक फॉयसागर का नाम बदल कर वरुण सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांति गृह रखा गया.
होटल खादिम का भी नाम बदल कर होटल अजयमेरू किया गया है. इसी प्रकार एलिवेटेड रोड का नामकरण 'रामसेतु' किया गया था. उन्होंने बताया कि यह निर्णय क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों से विचार-विमर्श कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे. इसके क्रम में गृह विभाग की ओर से नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी की गई.
कृष्ण नाम भारतीय सनातन संस्कृति की पहचान : उन्होंने बताया कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त करने के साथ जनभावनाओं का भी सम्मान मिला है. कृष्ण नाम भारतीय सनातन संस्कृति, आस्था, प्रेम, नीति और राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है. इस नाम से क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी. नाम परिवर्तन के बाद पुलिस अभिलेखों, साइन बोर्डों, शासकीय दस्तावेजों और सभी आधिकारिक संचार माध्यमों में नया नाम कृष्ण गंज अंकित किया जाएगा. कृष्ण गंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहर की लगभग एक लाख 50 हजार आबादी को सुरक्षा प्रदान की जाती है और इसकी सीमाओं में कई किलोमीटर का वृहद क्षेत्र में आता है. यह थाना क्षेत्र कानून व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है.