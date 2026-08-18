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लखनऊ में ईसाई धर्म परिवर्तन मामला; क्या आबादी की बताकर जमीन का हुआ था बैनामा? प्रशासन ने भी शुरू की जांच

लखनऊ : मोहनलालगंज के भरसवां गांव में कथित धर्मांतरण मामले में जांच में कई नये दावे सामने आये हैं. पुलिस के साथ-साथ राजस्व प्रशासन की पड़ताल भी कई सवाल खड़े कर रही है. दावा है कि जिस जमीन पर सभा परिसर का निर्माण हुआ, उसे आबादी की जमीन बताकर बैनामा करा दिया गया था.

एसडीएम, मोहनलालगंज आकाश कुमार ने ईटीवी भारत से बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जांच में यह तथ्य सामने आया है. संबंधित पक्ष को नोटिस देकर कब्जा स्वतः हटाने को कहा गया है. ऐसा नहीं होने पर जिला प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई कर कब्जा हटाएगा.

एसडीएम ने बताया कि क्रेता ने जमीन को आबादी की जमीन दिखाते हुए रजिस्ट्री कराई थी. रजिस्ट्री हो जाने के बावजूद जमीन का दाखिल-खारिज नहीं हो सका, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में जमीन नवीन परती दर्ज है. प्रशासन अब बैनामे से लेकर राजस्व अभिलेखों तक पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है.





एसडीएम आकाश कुमार के अनुसार, इसकी वजह यही है कि राजस्व अभिलेखों में जमीन नवीन परती दर्ज है. यानी जिस जमीन को आबादी बताकर बेचा गया, प्रशासनिक रिकॉर्ड में उसकी श्रेणी सरकारी भूमि की है.







जिला प्रशासन की ओर से संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया है. प्रशासन ने कहा है कि कब्जा स्वतः हटा लिया जाए. यदि ऐसा नहीं किया गया तो जिला प्रशासन की ओर से नियमानुसार कार्रवाई कर सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जा सकता है. फिलहाल प्रशासन ने संबंधित पक्ष को अपना पक्ष और जमीन से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया है.





कथित धर्मांतरण को लेकर पुलिस की चल रही जांच : बता दें कि भरसवां गांव में कथित धर्मांतरण को लेकर पुलिस की जांच चल रही है. ग्रामीणों की ओर से करीब 55 लोगों के धर्म परिवर्तन का दावा किया गया है. पुलिस इस मामले में अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में डेनियल, सुबला, चन्द्रभान, आरती, सीमा, शीला और अजय रावत के नाम सामने आए हैं.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक वाहन, धार्मिक पुस्तकें, धर्म परिवर्तन से जुड़ी बुकलेट, विवाह विवरण पत्र और बैंक स्टेटमेंट की प्रतियां बरामद किए जाने का दावा किया है. अब पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि किन लोगों का इस तरह धर्म परिवर्तन कराया गया और इसके पीछे क्या नेटवर्क काम कर रहा था.



